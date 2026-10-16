「玉簟秋」對決「這一秒過火」…丞磊「性張力」完勝張凌赫禁忌戀？
丞磊、徐若晗主演的《玉簟秋》憑少帥與女學生的試探拉扯與曖昧橋段引爆討論，並與張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》形成民國虐戀對照。
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丞磊、徐若晗主演的《玉簟秋》憑少帥與女學生的試探拉扯與曖昧橋段引爆討論，並與張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》形成民國虐戀對照。
2026年陸劇民國虐戀題材掀起熱潮，丞磊、徐若晗主演的「玉簟秋」開播後，憑藉少帥與女學生之間充滿試探與拉扯的情感戲引發討論，浴池春夢、咬手指等橋段更被網友形容充滿「性張力」。該劇也被拿來與張凌赫、王楚然主演的「這一秒過火」比較，兩劇雖同樣以軍閥亂世為背景，前者主打強勢少帥與倔強女主的情感攻防，後者則以假死重逢、準大嫂身分及禁忌之戀營造虐心氛圍。
「玉簟秋」改編自靈希同名小說，由丞磊、徐若晗領銜主演。徐若晗飾演的寒門女學生葉平君，為籌措母親醫藥費到會館工作，意外捲入針對少帥虞昶軒的刺殺案，兩人因此立下十日破案之約。丞磊飾演的虞昶軒起初帶著目的接近葉平君，對她步步試探；葉平君則外表清冷、個性倔強，不甘受制於人，兩人從互相防備到逐漸動心，形成強烈的角色反差。
劇中多場對手戲成為話題焦點。虞昶軒在夢境中與葉平君濕身相對的浴池橋段，結合曖昧氛圍與情感幻想；葉平君咬住虞昶軒手指反抗的場面，則將兩人的權力角力與親密試探交織在一起。此外，浴缸場景中的近距離互動，也讓角色之間克制又帶有侵略性的情緒更顯鮮明。網友熱議的正是兩人一方步步進逼、一方不肯示弱的拉扯，認為比直接表白更有戲劇張力。
相較於「玉簟秋」以假戲真做推進感情，「這一秒過火」改編自匪我思存小說「如果這一秒，我沒遇見你」，講述任素素年少時救下軍閥幼子慕容清嶧，卻因而遭逢家族變故；多年後她改名歸來，竟成為慕容清嶧大哥的未婚妻，讓昔日戀人陷入難以跨越的身分禁忌。該劇雖因張凌赫、王楚然的組合吸引關注，卻也因節奏、濾鏡等問題引發口碑爭議。
兩部作品呈現民國虐戀的不同面貌：「玉簟秋」著重眼神交鋒、肢體互動與情感試探，「這一秒過火」則以隱忍、誤會與命運悲劇堆疊情緒。隨著「玉簟秋」相關片段持續受到討論，丞磊與徐若晗如何在強烈的角色衝突中推進感情，也成為觀眾追劇的一大看點。
因劇中少帥與女學生之間充滿試探、拉扯與肢體互動，像浴池春夢、咬手指等橋段都被認為很有張力，讓角色關係比直白示愛更具吸引力。 丞磊飾演少帥虞昶軒，徐若晗飾演寒門女學生葉平君，兩人因刺殺案相遇並立下破案之約，從互相防備、步步試探到逐漸動心。 《這一秒過火》主打假死重逢、準大嫂身分與禁忌之戀，情緒更偏隱忍與悲劇；《玉簟秋》則著重眼神交鋒、肢體拉扯與情感攻防，風格更外放。
精華 FAQ
因劇中少帥與女學生之間充滿試探、拉扯與肢體互動，像浴池春夢、咬手指等橋段都被認為很有張力，讓角色關係比直白示愛更具吸引力。
丞磊飾演少帥虞昶軒，徐若晗飾演寒門女學生葉平君，兩人因刺殺案相遇並立下破案之約，從互相防備、步步試探到逐漸動心。
《這一秒過火》主打假死重逢、準大嫂身分與禁忌之戀，情緒更偏隱忍與悲劇；《玉簟秋》則著重眼神交鋒、肢體拉扯與情感攻防，風格更外放。
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