龔俊10年前買電腦 超糗黑歷史登熱搜 全網歡樂打卡

龔俊10年前的消費糗事，如今再登熱搜。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 龔俊10年前在北京中關村買電腦被騙的舊事，十周年再度登上熱搜，引發全網打卡玩梗，也被官方與反詐博主轉化為3C購物防騙宣導。

網路世界的記憶力，有時令人意想不到。中國男星龔俊近年憑藉多部熱播劇人氣飆升，躋身一線小生之列，沒想到一段10年前的消費糗事，竟在14日再度登上微博 熱搜，話題「龔俊去中關村買電腦被騙十周年」更吸引數千萬網友圍觀打卡。這樁當年令人哭笑不得的消費「翻車」事件，如今不僅成了粉絲津津樂道的經典梗，更意外掀起一波全民防騙熱潮。

故事要追溯到2016年10月14日。彼時還是新人演員的龔俊隻身在北京打拚，為了工作需要前往中關村線下數碼城購買電腦，沒想到遭遇商家連環套路，最終被坑走2000多元。這筆錢對當時收入微薄的「北漂」新人來說絕非小數目。

氣不過的他當晚便在社交平台發文曝光，急得連發幾條貼文還出現錯別字，連聲告誡粉絲「千萬別去線下電腦城，買電腦一定要去正規授權店或電商 平台」，耿直真誠的模樣令人既心疼又想笑。

時隔整整十年，當年的青澀小生早已成長為遇事沉穩的成熟藝人，但這段「黑歷史」卻成為粉絲念念不忘的經典梗。十年後的今天，全網開啟集體慶祝模式，紛紛留言調侃：「低聲些，難道光彩嗎？」「孩子要臉，給俊俊留點面子吧」，爆笑互動讓演藝圈瀰漫著一片歡快氣氛。

有趣的是，這場熱搜並未停留於單純的玩梗。不少官方帳號與反詐博主也藉此機會轉發科普，藉由「龔俊踩坑記」向大眾宣導購買3C產品的防騙招數，將一場十年前的糗事昇華為有意義的全民反詐宣導。

精華 FAQ Q1：龔俊10年前為何會在中關村買電腦，最後又發生了什麼事？ 他當時在北京工作需要購買電腦，便前往中關村線下數碼城，卻遭商家連環套路，最後被坑走2000多元，成了一段令人哭笑不得的消費黑歷史。

Q2：龔俊當年被騙後，第一時間在網路上做了什麼提醒？ 他當晚就在社交平台連發貼文曝光經過，還急到出現錯別字，並提醒粉絲千萬別去線下電腦城，購買3C產品最好選正規授權店或電商平台。

Q3：這則舊聞為何在10年後仍能登上熱搜，並產生什麼影響？ 因為龔俊人氣上升後，粉絲與網友把這段糗事當成經典梗集體打卡，連官方帳號與反詐博主也趁機轉發科普，讓話題變成防騙宣導案例。

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