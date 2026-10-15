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劉德華投資電影「烏龜的故事」 笑稱「牠」片酬最高

娛樂新聞組／綜合報導
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劉德華監製陪同片中靈魂吉祥物金大龜小陸出場。（視頻截圖）
劉德華監製陪同片中靈魂吉祥物金大龜小陸出場。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

劉德華投資兼監製電影《關於那隻烏龜的故事》開拍，笑稱片酬最高的是烏龜，自己亦答應客串，電影將沿用舞台劇班底並加入少量新角色。

香港天王劉德華投資兼監製的電影「關於那隻烏龜的故事」14日舉行開鏡拜神儀式，劉德華與導演邱禮濤、阮小儀、楊樂文（Lokman）、梁仲恆、王耀祖、阮韻珊、倪秉郎及胡麗英等演員出席，祈求拍攝順利。電影改編自同名舞台劇，大烏龜角色將由道具改為真龜上陣，劉德華笑稱全片片酬最高的就是大烏龜。他原本表示若客串演出，自己便會成為片中最高片酬演員，經阮小儀起哄後，最終答應參演，並表示希望與每位演員都有對手戲。

據香港文匯報報導，劉德華表示，當初欣賞舞台劇時，看到一半便確定要將故事拍成電影，但籌備期間也曾猶豫，沒想到最終能走到開拍階段。他說：「這段期間都有猶豫，沒有想到能堅持到現在，抱著拍了再算的心態，更沒想過要做賀歲片。」

談及電影投資預算，劉德華笑言沒有上限，邱禮濤則自嘲是出了名「大使」的導演，並表示電影將沿用舞台劇的全部演員陣容，同時加入少量新角色。

舞台劇演出期間，演員們曾公開表示希望張柏芝能到場欣賞，如今故事改編成電影，是否有機會邀請她參演？邱禮濤對此沒有正面回應，僅保持神秘，留下想像空間。

編劇兼演員阮韻珊透露，當初收到電影開拍的消息時，一度以為遇上網路詐騙，直到親自前往劉德華的辦公室、見到本人後，才相信消息屬實。Lokman也表示，最初收到通知時感到驚訝，並笑稱相信是烏龜帶來的力量。

談到劉德華客串的可能性，Lokman提議若華仔參演，可以與演員們一起跳舞，並表示願意協助編排舞蹈。劉德華則已答應客串，還希望能與片中每位演員有對手戲，為電影增添看點。

精華 FAQ

  • 他同時是投資人與監製，並在阮小儀起哄下答應客串演出。劉德華還表示，希望能與片中每一位演員都有對手戲，增加電影看點。

  • 電影改編自同名舞台劇，原本的大烏龜道具改成由真龜上陣演出。劇組也會沿用舞台劇的全部演員陣容，只再加入少量新角色。

  • 劉德華笑稱全片片酬最高的是大烏龜，還提到自己若客串原本可能成為最高片酬演員。阮韻珊與Lokman則分別表示起初以為是詐騙，後來才確信電影真的開拍。

香港 劉德華

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