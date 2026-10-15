500萬人「想看」…肖戰個唱掀搶票潮 周邊酒店房價飆12倍

肖戰巡迴演唱會官宣後引發全網關注，大麥網「想看」人數已迅速突破500萬，網友們紛紛留言哀號稱剛開賣就「秒沒」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰官宣2026巡演後，南京站預售掀起搶票潮，想看人數突破500萬，票券與周邊酒店同步暴漲，官方也提醒勿信非正規代購。

肖戰 2026「出口·我們」巡迴演唱會官宣後引發全網關注，15日傳出肖戰巡迴演唱會南京站己正式獲批，大麥網「想看」人數已迅速突破500萬，演唱會上午10時5分開搶，網友們紛紛留言哀嚎稱說剛開賣就「秒沒」。導演王照達也無奈發視頻喊話：「別找我搞肖戰演唱會的票了，這次真沒法幫忙。」大批歌迷也瘋搶酒店，南京站周邊酒店價格隨之暴漲，部分房型漲幅達12倍。

據冰城新聞報導，10月13日，肖戰通過個人微博 發文官宣2026「出口·我們」巡迴演唱會後，10月23日至25日，南京夢之藍青奧體育公園體育館周邊酒店客房價 格大幅上漲。如家商旅酒店（南京工業大學地鐵站店）22日之前，客房最低價為179元（人民幣，下同，約26.7美元），23日猛漲到2193元，漲幅超過12倍。22日到23日，南京揚子江國際會議中心酒店客房最低價，由534元漲到5888元，漲幅達11倍。

當地如家商旅酒店前台一工作人員表示，肖戰演唱會官宣當天，因為訂房的客人較多，酒店上調了23日到25日的房價，前台電腦系統顯示23日至25日均已無房。

據報導，肖戰2026巡迴演唱會南京站已正式獲批，定於2026年10月23日和10月25日，在南京夢之藍青奧體育公園體育館連開兩場，這也是2019年「8秒紅海」經典場景的發生地。當時，肖戰走上「騰訊星光大賞」活動舞台，全場粉絲在短短8秒內，迅速關閉其他燈牌並亮起象徵肖戰應援色的一片紅色燈海。

目前，肖戰出道10年來首次個人巡迴演唱會首輪公開了南京、上海兩站共4場演出，截至15日上午，這兩站想看人數已突破500萬。「肖戰演唱會南京站批文」、「肖戰演唱會今日預售」等話題隨即霸榜熱搜第一。南京站於10月15日10:05在大麥App開啟預售。據歌迷們在評論留言：「一秒就沒票了」、「票的影子都沒看到就沒了」。

有網友在社交平台發帖稱，有票務公司聲稱可代搶肖戰演唱會門票。肖戰工作室對此回應表示，請大家務必通過正規渠道購票，切勿輕信任何形式的非官方交易，謹防財產損失。

另外，導演王照達10月14日發視頻表示，肖戰演唱會官宣後自己被朋友問瘋：肖戰演唱會的票你能不能幫忙搞到。因為之前有幫朋友拿到過別的明星的演唱會票，「但是這次是真的不一樣，一是杜絕黃牛，二是10周年回饋粉絲」，而且肖戰要求100%公開售票，不留內部票，「所以這次就不要再找我搞票了，這次真沒法幫忙。」

肖戰巡迴演唱會官宣後引發全網關注，大麥網「想看」人數已迅速突破500萬，網友們紛紛留言稱剛開賣就「秒沒」。（取材自微博）

肖戰巡迴演唱會官宣後引發全網關注，大麥網「想看」人數已迅速突破500萬，網友們紛紛留言哀號稱剛開賣就「秒沒」。（取材自微博）

精華 FAQ Q1：肖戰南京站演唱會為何會引發如此高的搶票熱度？ 因為這是肖戰出道10年來首次個人巡迴演唱會，南京站又是首輪公開場次之一，加上大麥網想看人數迅速破500萬，預售一開就被搶光，話題也衝上熱搜。

Q2：南京站周邊酒店房價到底漲了多少，最誇張的是哪一例？ 演唱會官宣後，南京夢之藍青奧體育公園體育館周邊酒店價格明顯上漲，其中如家商旅酒店最低價從179元升到2193元，漲幅超過12倍，另有酒店也漲到5888元。

Q3：面對代搶門票與黃牛傳聞，官方和相關人士怎麼回應？ 肖戰工作室呼籲粉絲務必透過正規渠道購票，不要相信任何非官方交易，以免財產受損；導演王照達也表示這次要求100%公開售票、沒有內部票，因此無法再幫忙找票。

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