金晨來美遊學 學校無預警倒閉 「繳完學費只上課2天」

金晨。（取材自大風新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 金晨與孟佳赴美遊學時，先後碰上EC英語語言中心全球清算停業，金晨剛上2天課、孟佳尚有半個月課程未完，學費退還與後續安置都成疑。

金晨10月13日在直播中談及遊學近況，她表示學校倒閉了，而且剛收完學費，自己才上了兩天。（取材自微博）

中國女星金晨與孟佳近來分別來美短期遊學，卻都遇上學校剛收完學費就宣布倒閉的糟心事。金晨表示，自己才繳完大筆學費、上課兩天，就面臨機構停業，學費追討無門。孟佳也發布消息稱，她是在一早準備出門上課時，突然收到學校倒閉的通知。有消息稱兩人就讀的是同一所語言學校，據稱是已有35年歷史的老牌機構EC English Language Centres。

據大風新聞報導，金晨日前在直播中談及遊學近況，她表示學校倒閉了，這個學校有35年的歷史，而且剛收完學費，自己才上了兩天。

據金晨表示，她為不耽誤課程，回國工作4天後就搭最早航班返美，沒想到飛機剛落地就被告知學校已宣布倒閉。金晨上半年曾在這所學校學習一個月，體驗不錯才續報，沒想到第二次剛交完學費就停辦。

孟佳也直播說自己還有半個月課程沒上，學校就倒閉了。（取材自微博）

孟佳同日也發布消息稱，自己收到了學校倒閉的通知。

孟佳表示，她早上準備出門上課時收到郵件通知，校方宣布關閉全球所有英語學校，她還有約半個月課程沒上完。

有消息稱兩人就讀的是同一所語言學校，而在孟佳的視頻截圖裡，機構名字顯示為EC English School。

據了解，EC English Language Centres（EC英語語言中心）是一所創立於1991年的國際連鎖語言學校，中文常被稱為「EC英語」。這所學校並非綜合性大學，而是專門提供英語培訓的商業教育機構。

另據觀察者網報導，EC官網9月14日發布聲明，集團持續面臨財務壓力，尋求股東注資和潛在買家未果，啟動正式清算、破產管理或停業程序，英國、美國、加拿大、愛爾蘭、馬耳他等7國25所校區同步停止運營。

據悉，金晨、孟佳所涉的EC洛杉磯美國校區，隨EC集團全球清算並停止運營。

按美國破產清算的一般規則，學員已交學費不再由校方直接退還，而是作為未履約債權納入破產程序，需向清算人申報並按法定順序清償，但普通學員排位通常靠後。金晨說的「錢還沒退」，並非校方卡流程，而是美國商業語言學校關停後並無退費兜底機制。至於兩人是否會接受轉校安置，目前公開信息未披露。

精華 FAQ Q1：金晨與孟佳在美國遊學時，究竟遇到了什麼狀況？ 兩人都在美國短期遊學期間，遇到學校剛收完學費就突然倒閉的情況。金晨剛上2天課，孟佳則是準備出門上課時收到停業通知。

Q2：她們就讀的學校是什麼機構，為何會突然停業？ 消息指向EC English Language Centres，也就是EC英語語言中心。該機構因持續財務壓力，未能找到股東注資或買家，最終啟動清算並停止全球校區營運。

Q3：學員已繳的學費後續會怎麼處理，是否能退回？ 依美國破產清算規則，已繳學費通常不會由校方直接退還，而是列為未履約債權進入清算程序，學員需申報求償，但一般順位較後，能否拿回金額並不樂觀。

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