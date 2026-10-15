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衛衣+牛仔褲 孫千逛朝陽公園很鬆弛 網誇：素顏都美

娛樂新聞組／綜合報導
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孫千。（取材自微博）
孫千。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

孫千結束巴黎時裝周返國後現身北京朝陽公園，穿灰色衛衣配牛仔褲被讚鬆弛感十足，互動親切且再度因愛逛公園登上熱搜。

孫千在北京朝陽公園被偶遇。（取材自微博）
孫千在北京朝陽公園被偶遇。（取材自微博）

孫千剛結束巴黎時裝周行程回國，10月14日現身北京朝陽公園散步，被多名路人偶遇。她本人隨後發微博報備「回國啦」，還自認是「最愛曬太陽之人」，一身灰色衛衣配牛仔褲的鬆弛狀態，被網友直誇「素顏都很美」、「比例太好」。

孫千10月14日被多位路人在朝陽公園認出，並拍下照片上傳到社交平台。照片中，孫千身穿灰色連帽衛衣，搭配牛仔褲，造型簡約休閒，被讚「鬆弛感直接拉滿」、「把北京街頭走成了自家後花園」。而被路人認出後，孫千大大方互動，沒有明星架子，獲評「骨子裡透出來的自在」。

孫千隨即與同日發文：「回國啦和大家報備一下」，並調侃自己「全世界最愛曬太陽之人」。

相關話題迅速登上熱搜，網友調侃她「全北京最愛溜達的小女孩又上線了」。孫千並在評論區回覆粉絲「完全不用已經適應」，透露剛回國就迅速融入北京生活狀態。

孫千。（取材自微博）
孫千。（取材自微博）

孫千被稱為「公園愛好者」並非首次。她今年9月就曾在地壇公園、798藝術區等多地被拍到遛狗、散步。孫千也曾分享「溜溜噠噠好幸福陽光好小狗好朋友好我好一切都好」，公開表達對逛公園的喜愛。網友紛紛留言稱她是「全網最愛遛彎的女明星」、「愛感受大自然的小女孩」、「真接地氣」、「認真享受生活的千千」等。

精華 FAQ

  • 她10月14日被多名路人在北京朝陽公園偶遇，當時正以散步方式放鬆走動。因穿搭簡約、狀態自然，很快被拍照上傳社交平台並引發討論。

  • 她以灰色連帽衛衣搭配牛仔褲現身，整體造型簡單休閒，加上表現大方、不見明星架子，讓網友覺得她像在自家後花園散步，素顏與比例也都獲讚。

  • 她不只這次現身公園，9月也曾在地壇公園、798藝術區等地被拍到遛狗和散步。她還分享過自己喜歡「溜溜噠噠」，因此常被網友稱為最愛遛彎的女明星。

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