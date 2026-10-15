「早春晴朗」井柏然、孫千再合體 黑衣造型神還原Luke、Flora

井柏然（左）和孫千在研討會合體。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 井柏然與孫千出席《早春晴朗》研討會再度同框，分享角色詮釋與拍攝心路，劇迷也關注兩人未來是否還有二搭機會。

井柏然、孫千今15日現身北京出席「早春晴朗」研討會，兩人再度同框，皆以俐落黑色系造型亮相，井柏然戴上眼鏡，與孫千站在一起，被劇迷形容是「體制內版Luke和Flora」，彷彿劇中角色走進現實。孫千親手寫下發言稿，一句「往後不止早春晴朗，每天都要永遠晴朗」，也讓不少觀眾深受感動。

井柏然在研討會上分享角色塑造心得，談到「造型穿搭是最直接的語言」，認為服裝不只是外在裝扮，更是理解角色的重要方式。他飾演的廣告總監欒念，並非一般刻板印象中的毒舌上司，角色魅力在於獨有的氣場與情緒收放，透過台詞、眼神及表演留白，讓觀眾看見人物內在的脆弱與溫柔。

孫千則回顧飾演尚之桃的拍攝歷程，提到從初次見到製片人、被問起「喜歡嗎」開始，逐步建立對角色的理解。她表示，劇組在短短3個月內，要呈現角色跨越10年的情感變化，演員與團隊必須不斷磨合、建立信任。她也藉由平行世界的想像，表達對角色的不捨，並感謝觀眾一路以來的支持。

「早春晴朗」由井柏然、孫千主演，井柏然飾演廣告總監欒念，孫千則飾演北漂新人尚之桃，兩人展開一段長達6年的隱秘戀情，在感情與成長之間經歷拉扯。該劇8月26日在優酷播出，並同步登上Netflix，播出後在海內外累積不少討論。

9月舉行的收官見面會上，兩人曾重現劇中停車場牽手、單手抱等經典橋段，互動被劇迷稱為「售後服務天花板」。當時孫千因捨不得角色落淚，井柏然沒有當眾追問，而是以招手示意她走到身旁，被網友稱讚相處有默契、懂得照顧對方情緒。

隨著劇集播出告一段落，如今兩人再度於研討會合體，從戲裡的情感糾葛走向戲外的創作分享，也讓劇迷期待未來能有機會再度合作。至於網路上流傳的續作消息及二搭傳聞，目前仍有待官方進一步確認。

井柏然（右）和孫千因為「早春晴朗」大紅。（取材自微博）