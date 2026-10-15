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華人賣春看似自願 未必不涉人口販運 或因債務…隱性威脅

不指望張致恆還錢 蔡卓妍：就當做是給小朋友的紅包

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蔡卓妍與張致恒劃清界線。(取材自微博)
蔡卓妍與張致恒劃清界線。(取材自微博)

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文章摘要整理：

蔡卓妍談及張致恆欠債風波時公開割席，表明不再借錢且不指望對方還款，只希望其妻兒生活安穩。

香港藝人蔡卓妍13日出席公開活動時，被問及舊友張致恆欠債不還風波，多次嘆氣直言「火都來了」，並以「前朋友」稱呼對方劃清界線，明確表示已拒絕再借錢給對方，更直言將過去借出的款項當作「給小朋友的利是」，完全不指望對方能夠還錢。

蔡卓妍坦言，自己生氣的點並非對方拖欠不還，而是張致恆在多位友人持續接濟下仍未腳踏實地生活，甚至出現拖欠9000多港幣電費的情形，讓她直言「大家又不欠你的」。她強調不會再替對方的人生兜底，僅希望其太太與小孩能有安穩生活，並勸對方「把枕頭墊高，好好想清楚」如何改善現況。

張致恆過去曾自爆累計欠債約100萬港幣，包含蔡卓妍、關智斌及林盛斌等圈內友人均為債主，其中一筆2022年向蔡卓妍借下的6萬港幣至今分文未還。

張致恆1984年生於香港，為中荷混血歌手與演員，2003年簽約英皇娛樂，與關智斌組成Boy'z出道，曾發行《死性不改》等歌曲並參演《古宅心慌慌》等港片。

2019年張致恆官宣結婚生子之際，遭爆出同時與多名女性交往的私生活醜聞，導致紅館演唱會取消並與英皇娛樂解約，隨後退出主流娛樂圈。

婚後他與妻子育有4個孩子，其中一子確診自閉症，家庭經濟壓力沉重，近年長期從事管道工、搬運工等體力活維生，但月收入僅能餬口，最終因欠債百萬及積欠電費，引發蔡卓妍公開發表「不指望他還錢」等割席言論。

香港藝人張致恆生活窘困。（取材自Instagram／@STEVENCHEUNG）
香港藝人張致恆生活窘困。（取材自Instagram／@STEVENCHEUNG）

張致恆表示老婆懷第四胎，決定結紮。（取材自張致恆Instagram）
張致恆表示老婆懷第四胎，決定結紮。（取材自張致恆Instagram）

精華 FAQ

  • 她明言不再對張致恆抱有還款期待，甚至把過去借出的6萬港幣當作給小朋友的利是，表示自己已經徹底放下，不會再替對方的人生兜底。

  • 她認為真正問題不只是欠錢，而是張致恆在多位朋友持續接濟下仍未腳踏實地生活，還出現拖欠9000多港幣電費等情況，讓她感到無奈。

  • 文章指出他曾自爆欠債約100萬港幣，婚後與妻子育有4個孩子，其中一子患自閉症；近年靠管道工、搬運工等體力活維生，但收入僅夠糊口。

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