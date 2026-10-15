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高原否認插足王菲、竇唯的婚姻 但坦承恨竇唯20多年

娛樂新聞組／即時報導
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由左至右分別為攝影師高原、音樂人竇唯以及歌手王菲。（取材自微博）
由左至右分別為攝影師高原、音樂人竇唯以及歌手王菲。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

高原在專訪中首度否認插足王菲與竇唯婚姻，並表示自己當年只是命運使然；她同時透露，對竇唯長年不關心女兒的怨恨，因一次父女互動而逐漸化解。

高原近日在一次專訪中，首度正面否認當年插足王菲竇唯婚姻。被問到「現在也不覺得自己錯了嗎」？高原回答，她不覺得錯，「那我錯哪了？錯在愛一個對你那個差的人，這是錯嗎？這就是命運吧！」這是時隔20餘年後，57歲的高原首次公開回應此事。她坦言恨竇唯，是恨他20年來不關心女兒竇佳嫄，甚至曾拒絕探望請求，而近日，對竇唯長達20年的恨意已因一個細節徹底釋懷，還表示女兒已不再恨竇唯。

據網易、中華網報導，前段時間，高原和竇唯的女兒竇佳媛接受採訪聊起竇唯，網友們再次提及王菲、竇唯、高原三個人的感情。

高原接受專訪說曾恨了竇唯20多年。（取材自微博）
高原接受專訪說曾恨了竇唯20多年。（取材自微博）

高原近日在專訪中首度正面回應此事，明確否認自己是第三者，不承認曾插足王菲與竇唯的婚姻，當主持人指出「錯在愛一個對你那麼差的人」時，她回應「這是錯嗎？就是命運吧。」拒絕將過往定義為個人過錯。

對於當年和高原一起開記者會，高原也澄清，解釋所謂「記者發布會」實為陪竇唯去超市結帳時，被臨時拉去面對媒體，她毫不知情，而且自己全程低頭。 

高原坦言恨竇唯，但並非因為自己被虧待，而是恨他20年來不關心女兒竇佳嫄，甚至曾拒絕探望請求。她一直在女兒面前獨自維護竇唯的父親形象，用「出差、錄音」等理由向女兒解釋竇唯的缺席，女兒幼時甚至曾問姥爺「我可以叫你爸爸麼？」，令高原心碎。

竇唯（左）與其第二任前妻、攝影師高原（右）。照片拍攝於2002年6月竇唯與高原登...
竇唯（左）與其第二任前妻、攝影師高原（右）。照片拍攝於2002年6月竇唯與高原登記結婚前後，兩人後來於2004年離婚。（取材自微博）

高原表示，竇佳嫄自曝20歲前與父親幾乎無聯繫，短信都很少發，見面更不可能。但直到竇佳嫄23歲生日時，首次收到竇唯的祝福和紅包，高原得知後瞬間落淚，直言「那一瞬間就不恨他了」。

據報導，父女關係似逐步破冰，近年竇唯開始偶爾聯繫女兒，溝通仍限於錄音工作，但對高原而言這已是情緒轉折點。目前高原專注攝影事業，竇唯淡出公眾視野過平凡生活，王菲依舊樂壇常青，三人已走向完全不同的人生軌跡。

據報導，攝影師高原被指介入王菲與窦唯的婚姻，源於雙方在1990年代末的情感糾葛與時間線重疊。1994年，師高原因拍攝竇唯的專輯封面與其相識，當時竇唯與王菲正在戀愛；1996年，王菲與竇唯奉子成婚，1997年生下女兒竇靖童。後來王菲常居香港，與竇唯聚少離多，竇唯與高原舊情復燃。1999年，竇唯與高原被拍到，隨後竇唯公開稱高原是他的「愛人」，同年與王菲離婚。當時竇唯與高原曾臨時面對媒體召開記者會說明情況。

精華 FAQ

  • 她在專訪中明確否認自己是第三者，並表示不認為自己有錯，強調當年與竇唯的關係是命運安排，不願把這段往事定義成個人過失。

  • 她說真正讓她憤怒的不是自己受委屈，而是竇唯20年來幾乎不關心女兒竇佳嫄，甚至曾拒絕探望請求，讓她只能獨自維護父親形象。

  • 高原得知竇唯在竇佳嫄23歲生日時，首次送上祝福和紅包，當下就落淚並表示那一刻不再恨他，也認為女兒對父親的怨氣已逐步放下。

王菲

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