「此處通往繁星」男群演疑「襲胸」女演員 劇組撤片查真相

「此處通往繁星」由郭麒麟、張雪迎主演。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《此處通往繁星》因男群演扶起女演員時的畫面引發襲胸爭議，劇組已撤片並調查原始素材、花絮與當事人說法，以還原事件真相。

由郭麒麟、張雪迎主演的新劇「此處通往繁星」近日開播後，一段畫面意外成為網路討論焦點。劇中女演員跪在地上情緒激動，一名男群演隨後上前攙扶，卻因手部位置及動作遭觀眾質疑疑似有不當接觸，相關片段在社群平台快速流傳，甚至登上熱搜，引發網友要求釐清拍攝現場究竟發生什麼事。

從網路流傳的畫面來看，女演員當時正在哭泣，男群演上前將她拉起，過程中手部靠近女演員胸口位置，因畫面角度及動作引起爭議。部分網友認為相關舉動看起來不自然，也有人認為單憑經過剪輯的片段，無法判斷現場完整狀況，因此要求劇組公布更多拍攝素材。

「此處通往繁星」男群演的手疑似觸碰到女演員胸部。（取材自微博）

隨著討論持續升溫，網路上甚至出現「此處通往繁星男群演疑似猥褻女演員」等關鍵字，相關話題迅速登上熱搜。不過，目前網路流傳內容主要來自片段截圖及影片，實際拍攝過程以及演員當時的互動原因，仍有待進一步確認。

面對外界質疑，劇組發布聲明，表示已注意到網路上的相關討論，並立即展開調查。劇組表示，將先處理引發爭議的播出內容，並針對該場戲進行全面檢視，包括正片不同拍攝角度、花絮以及現場側拍等原始素材，希望藉此還原完整經過。

此外，劇組也已透過選角導演聯繫涉事的兩名演員，進一步了解當天拍攝情況，包含現場安排、演員互動及完整拍攝流程。劇組強調，目前仍在調查階段，後續將以影像資料及當事人的說法作為判斷依據。

劇組也在聲明中強調，片場安全與演員權益一直是製作過程中的重要原則，對任何可能違反片場規範或影響演員權益的行為都不會姑息，並會持續維護拍攝現場的正常秩序。

針對網路大量轉傳的爭議片段，劇組呼籲外界，在調查結果出爐前不要過度解讀或散播未經確認的剪輯內容，以免相關當事人受到額外傷害。

目前劇組已啟動調查，也將撤下相關正片片段，待完整檢視原始影像及聽取兩名演員說法後，再進一步說明事件真相。事件究竟是拍攝過程中的動作安排、意外狀況，或確有其他情形，仍有待調查結果揭曉。