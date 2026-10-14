肖戰出道10年首辦個唱 150萬人預約 第1排黃牛票傳飆到25萬

出道10年的肖戰，終於宣布舉辦首場個人巡迴演唱會。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰宣布出道10年首場個人巡演「出口·我們」，南京與上海兩站預約已破150萬，門票未開賣就傳出黃牛高價炒票，官方也緊急提醒粉絲循正規管道購票。

大陸頂流男星肖戰 出道10年，終於宣布舉辦首場個人巡迴演唱會，消息一出立即讓粉絲炸鍋。他13日無預警官宣「出口·我們」巡演，首批公布南京、上海共四場演出，門票尚未正式開賣，兩站預約「想看」人數已突破150萬，網路二手平台更傳出黃牛將原價1960元(人民幣，下同，292.88美元)的內場票喊價上萬元(約1494美元)，還傳出第一排座位已飆到25萬元(3.73萬美元)天價。搶票大戰還沒開始，票務亂象已先掀起討論。

澎湃新聞報導，這是肖戰出道10年來首次以個人名義舉辦巡演，消息讓等待已久的歌迷雀躍不已，南京、上海兩站的預約人數隨後突破150萬。對歌迷而言，這場巡演不只是聽歌，更是等待十年的現場約定。據悉票價分為六個級距，從390元至1960元人民幣不等。

不過，比預約熱度更引人注目的，是黃牛提前進場。據報導，部分網路賣家在二手平台兜售代搶服務或所謂「內部預留票」，原價1960元的內場票被喊到上萬元，看台票也出現數千元的加價報價。不過，這些價格屬於網路賣家喊價，並非已確認的實際成交價。

面對黃牛與詐騙風險，肖戰工作室及大麥網隨即發布購票提醒，強調應透過官方管道購票，切勿輕信「內部票」、「代搶」或私人轉讓等說法。

回顧肖戰的演藝之路，他2016年以X玖少年團成員身分出道，最初以歌手身分進入演藝圈，之後逐步將重心延伸至戲劇領域，憑「陳情令」中的魏無羨一角打開知名度，後續又透過多部影視作品累積人氣，從團體成員成長為具有高人氣的演員。

此次選在出道10周年宣布個人巡演，也讓外界重新關注他的音樂發展。相較於過去以團體活動或影視作品主題曲等形式與音樂連結，個人巡演更考驗曲目規畫、現場演唱與舞台呈現。對肖戰而言，這不只是出道十年的紀念，也是在演員身分之外拓展個人音樂舞台的重要一步。