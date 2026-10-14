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福袋有真鑽嗎？鹿晗突襲直播間追問 陳赫笑喊「閉嘴」

娛樂新聞組／綜合報導
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鹿晗(見圖)頂著素顏、戴著毛線帽現身好友陳赫的直播間。(取材自微博)
鹿晗(見圖)頂著素顏、戴著毛線帽現身好友陳赫的直播間。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

鹿晗無預警現身陳赫直播間，素顏吃東北殺豬菜並連番吐槽、模仿對方帶貨腔調，還追問福袋是否有真鑽，兩人互懟互笑引發網友熱烈討論。

熱搜關鍵字「陳赫直播懟鹿晗」引發網友熱烈討論。近日，大陸男星鹿晗無預警現身好友陳赫的直播間，頂著素顏、戴著毛線帽，一邊吃東北殺豬菜，一邊與陳赫閒聊，毫無偶像包袱。兩人一開口便進入熟悉的互虧模式，鹿晗更當場模仿陳赫直播帶貨時的招牌腔調，讓陳赫哭笑不得，相關片段迅速引發關注。

直播中，鹿晗不僅打扮隨性，說話也完全不拐彎抹角。他一上線便吐槽陳赫平時直播時的說話腔調「太夾」，隨後還故意模仿陳赫帶貨時大喊「上鏈接」的語氣，誇張的表情與語調惟妙惟肖，彷彿直接把好友的直播現場搬進直播間。

除了模仿好友，鹿晗還把注意力轉向直播間的福袋功能，接連追問陳赫：「裡面有鑽吧？是真鑽嗎？」一連串問題讓陳赫難以招架，最後忍不住笑著喊道：「你要不要閉嘴」。這句帶著無奈又好笑的回應，隨即被網友截取傳播，也成為這場直播最受討論的片段之一。

不少網友看到兩人的互動後直呼好笑，認為鹿晗根本不是來捧場，而是專程來拆好友的台。也有人指出，這種不顧形象、想說什麼就說什麼的相處方式，反而讓人感受到兩人之間沒有距離的熟悉感。看似互相吐槽，實際上更像老朋友聚在一起聊天，完全沒有刻意營造的客套。

其實，鹿晗與陳赫的交情由來已久。兩人因綜藝節目「奔跑吧兄弟」結識，後來又在「哈哈哈哈哈」（簡稱「五哈」）等節目中合作，累積不少默契，也讓觀眾見識到兩人私下相處時的幽默風格。多年來，兩人不時透過節目或社群互動展現交情，這次直播再度讓外界看到他們熟悉的相處模式。

相較於正式活動中的明星形象，鹿晗與好友鬥嘴的模樣，顯得格外生活化。網友笑稱：「這哪是吵架，根本是去老同學家串門」、「只有關係夠好才敢這樣肆無忌憚地互懟。」

精華 FAQ

  • 他是無預警突襲現身，頂著素顏、戴著毛線帽，一邊吃東北殺豬菜，一邊與陳赫聊天，整體表現得很隨性，完全沒有明星包袱。

  • 他先吐槽陳赫直播時的說話腔調太夾，接著模仿對方帶貨時喊上鏈接的語氣，還用誇張表情和聲調重現，讓現場充滿笑點。

  • 因為鹿晗一直追問福袋裡有沒有真鑽，把陳赫問得招架不住，陳赫才笑著回他閉嘴。這段對話自然又好笑，被網友大量截圖轉傳。

鹿晗

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