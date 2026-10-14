我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

短劇女王升咖？郭宇欣扛住偏執反派 粉絲看好上位之路

娛樂新聞組／綜合報導
郭宇欣憑在「玉簟秋」中飾演反派女二。(取材自微博)
郭宇欣憑在「玉簟秋」中飾演反派女二。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

郭宇欣因在《玉簟秋》中詮釋偏執反派女二引發熱議，從短劇人氣演員跨向長劇後，被外界視為有望升咖，但也伴隨質疑與合約爭議。

大陸女演員郭宇欣憑藉民國傳奇劇「玉簟秋」再度引發關注。近日，熱搜出現「郭宇欣收拾準備升咖」相關話題，掀起網友熱議。從短劇圈累積高人氣，到首度挑戰長劇反派角色，郭宇欣飾演的女二號陶紫宜憑藉層次鮮明的演出獲得討論，不少觀眾認為她成功扛住長劇鏡頭，有望進一步打開戲路。

「玉簟秋」以動盪年代為背景，描寫人物在家族恩怨、情感糾葛與時代浪潮中的命運抉擇。郭宇欣飾演的陶紫宜出身富貴，是一名外表明豔、性格驕縱的民國千金。這也是她首次挑戰反派角色，從最初的任性與傲氣，到因愛生恨後逐漸顯露的偏執，再到身陷政治婚姻、一步步走向悲劇的無奈，她試圖呈現角色性格與命運的多重轉折，成為劇中受到關注的人物之一。

郭宇欣的演出受到討論，也與她過去在短劇市場累積的知名度有關。科班出身的她，曾憑爆款短劇「盛夏芬德拉」打開知名度，該劇全網播放量據稱突破30億次。她以清新氣質及細膩的情緒表達吸引觀眾，逐漸成為短劇圈具代表性的演員，也累積了轉戰長劇所需的觀眾基礎。

然而，從短劇走向長劇，不只是拍攝篇幅與表演節奏的改變，更考驗演員能否透過不同角色展現持續的表演實力。因此，「準備升咖」的熱搜雖反映外界對郭宇欣表現的關注，卻也引發不同看法。部分粉絲對她受到肯定感到欣慰，但也擔心過度吹捧可能招致反彈；另有觀眾認為，單憑一部作品中的配角表現，還不足以判定演藝地位已經提升。

此外，郭宇欣目前仍深陷與前經紀公司的合約官司，先前的錄音風波也讓她持續受到輿論關注。在作品表現之外，相關爭議是否影響她後續發展，同樣備受關注。

精華 FAQ

  • 她因民國傳奇劇《玉簟秋》再受關注，並飾演女二號陶紫宜。這個角色從驕縱千金到因愛生恨、走向悲劇，讓她的表演層次受到討論。

  • 郭宇欣先前靠爆款短劇累積高人氣，這次又成功挑戰長劇反派，展現不同於短劇的表演能力，因此不少觀眾認為她有機會打開更廣戲路並提升演藝位置。

  • 雖然有粉絲替她感到欣慰，但也有人認為一部作品的配角表現不足以直接定義地位提升，加上她仍有合約官司與錄音風波，讓後續發展更受關注。

上一則

喊「親愛的兒子」 …「絕命毒師」克蘭斯頓悼念RJ米特

下一則

亞曼達拒演親密戲 「不舒服感覺」讓外界猜哪部影集

延伸閱讀

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案
被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話

被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話
「命中注定我愛你」翻拍成短劇 新版女主被指神似陳喬恩

「命中注定我愛你」翻拍成短劇 新版女主被指神似陳喬恩
飛天獎／宋佳視后「一串三」擠占？閆妮又陪跑惹心疼

飛天獎／宋佳視后「一串三」擠占？閆妮又陪跑惹心疼

熱門新聞

洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

2026-10-08 22:29
郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

2026-10-08 11:05

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐