七當「浴皇大帝」 丞磊「玉簟秋」又見洗澡鏡頭 網笑：成標配

丞磊在娛圈中素有「浴皇大帝」封號。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《玉簟秋》開播後，丞磊的浴缸與吻戲成為焦點，網友更盤點他過去多部作品中的沐浴場面，戲稱他是「浴皇大帝」並引發熱烈討論。

民國虐戀劇「玉簟秋」正式開播，虐心劇情引發討論，男主角丞磊的浴缸戲也意外成為話題焦點。近日，關鍵字「玉簟秋是丞磊第7部洗澡劇」登上熱搜，劇迷盤點他過去在多部作品中的沐浴戲，讓外界冠以他的「浴皇大帝」封號再次紅遍網路。

有網友細心盤點，丞磊從「雲之羽」的鴛鴦浴名場面開始，到「顏心記」、「錦月如歌」、「與晉長安」、「莫離」及「成何體統」等劇，皆曾出現過高熱度的沐浴或泡澡鏡頭；如今再加上新劇「玉簟秋」，累計剛好迎來第7部作品，成為劇迷與微博 網友熱議的趣味話題，甚至被調侃為「進組自備沐浴露」、「導演一喊開機就開泡」。

在「玉簟秋」中，丞磊飾演軍閥少帥虞昶軒。劇中一場浴缸對峙戲搭配浴室吻戲，將角色克制又霸道的情感張力拉滿。朦朧水汽與濕髮造型不僅增添強烈的曖昧氣息，更細膩襯托出人物之間愛恨交織的複雜情緒。

沐浴戲接連出現在多部作品中，讓劇迷笑稱這已成為丞磊演出的「標配彩蛋」。不過，微博討論區不單關注身材與造型，也讚賞他如何透過眼神、表情與肢體動作呈現人物心境。有劇迷形容，他的眼神「自帶故事感與性張力」，即便台詞不多，也能精準營造曖昧與情緒拉扯，讓沐浴場景昇華為刻畫情感的重要橋段。

對於外界與粉絲的熱烈調侃，丞磊過去曾展現高 EQ 與幽默感回應，表示在劇中展現身材也是維持良好狀態的一種方式，並笑稱自己仍有進步空間「還可以再練練」。先前在線下活動中面對觀眾齊喊「恭迎浴皇大帝」時，他除了害羞低頭，也隨即幽默回應「這次浴水，下次浴血」，高情商接梗圈粉無數。