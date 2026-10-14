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觀影說劇╱「審查能過就拍」人肉叉燒包導演 再挑戰暴力禁忌

記者陳穎／綜合報導
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香港男星陳毅燊(左)、江𤒹生(右)和導演邱禮濤(中)合影。（記者王聰賢／攝影）
香港男星陳毅燊(左)、江𤒹生(右)和導演邱禮濤(中)合影。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

邱禮濤新片《我們不是什麼》以武漢事件為框架，結合社會壓迫與人物關係，延續他對寫實暴力題材的挑戰與對香港電影身份的思考。

香港導演邱禮濤執導、譚耀文和江𤒹生等主演的電影「我們不是什麼」，以真實社會事件作為創作靈感，透過兩名年輕男子的故事，描寫人在長期壓迫、不公平與情感缺口下，如何一步步走向極端，電影開場便以強烈暴力場面震撼觀眾，也再次展現邱禮濤擅長處理寫實、驚悚題材的創作風格。

邱禮濤過去曾執導「八仙飯店之人肉叉燒包」、「拆彈專家」、「掃毒」等不同類型作品，其中「人肉叉燒包」更成為香港影史經典驚悚作品，奠定他敢於挑戰寫實、暴力題材的風格。面對「我們不是什麼」中的暴力場面，他也直言自己的創作態度一向直接，「只要審查能通過，是很離譜的電影內容我都會拍，怎麼樣就怎麼樣拍。」

邱禮濤透露，電影最初的靈感並非只來自單一案件，而是他想拍一個「被壓迫的人做出極端行為」的故事。當時看到武漢相關新聞後，便將事件的框架放進劇本發展，但電影中包括工地工人沒有拿到工資等情節，也都是現實社會中確實存在的問題，因此並不能單純視為改編某一宗案件。

電影改拍自武漢的爆炸案，「武漢就是一個框架」，邱禮濤表示，商業電影中這樣的故事大綱其實並不難想，但既然當初從真實事件獲得靈感，就希望讓觀眾知道故事從何而來。他也希望電影除了香港觀眾之外，其他地方的觀眾也能從中感受到作品對社會現實的觀察。

電影其中一個受到討論的部分，是江𤒹生(AK)與陳毅燊飾演的兩名男子之間的感情，還有激情床戲。邱禮濤刻意沒有將兩人關係拍成傳統愛情片，而是保留部分空白，讓觀眾自行理解。他表示，自己確實曾思考是否加入更多兩人感情發展的橋段，但最後仍選擇把重心放在犯罪懸疑及案件本身。

他以自己喜歡的電影為例，認為有些作品並不需要把人物關係交代得鉅細靡遺，「這兩個人會在一起，是因為他們內心缺乏的部分，在對方身上找到，所以很快Match到。」因此片中不需要刻意補足兩人的戀愛過程，觀眾也能從對白及畫面感受到兩人的關係。

至於片名「我們不是什麼」，邱禮濤透露，其實直到電影即將公布片名時才臨時定案，當時在群組討論約30至45分鐘便拍板。他認為，這6個字最大的特色就是沒有固定答案，「你知道這6個字在說什麼，但是它沒有一個很固定的意義，有多想像空間」，反而與電影想呈現的狀態十分契合。

談到作品的「香港味」，邱禮濤則不認為單一條件就能定義什麼是香港電影。他表示，香港電影本身就像一個形容詞，不應該只因為演員身分、資金來源或電影能否在某個地方上映，就簡單判定是不是香港電影。「你怎麼去定義什麼是香港人，這還是一個ongoing的說法。」在他眼中，作品背後的創作者、工作人員以及他們對香港的理解，都是構成香港電影的重要元素。

邱禮濤也直言，自己拍片時不會刻意迎合外界對「香港電影」的想像，而是希望忠實呈現自己眼中的香港與社會現實。對他而言，「我們不是什麼」不只是犯罪故事，更是一次對壓迫、人與人之間關係，以及社會如何看待邊緣人物的提問。

精華 FAQ

  • 電影以武漢相關新聞與爆炸案為框架發想，但並非單一案件改編，而是結合工資欠付、壓迫與不公平等現實問題，描寫人物如何被推向極端。

  • 他表示創作態度很直接，只要內容能通過審查，越是離譜、越具衝擊性的題材他越願意拍，延續一貫敢碰寫實與暴力禁忌的風格。

  • 他刻意不把兩名男主角拍成傳統愛情片，而是留白讓觀眾自行理解關係；片名《我們不是什麼》也故意保留多重解讀空間，呼應作品的開放性。

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