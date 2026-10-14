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梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組正式接手 家屬急喊：別再亂猜

記者陳穎／即時報導
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梅艷芳2003年罹癌過世之前，留下了龐大遺產。(摘自微博)
梅艷芳2003年罹癌過世之前，留下了龐大遺產。(摘自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

梅艷芳骨灰失蹤案已由香港新界南總區重案組接手，家屬呼籲外界勿再無端猜測，並將全力配合警方調查以盡快尋回骨灰。

香港已故「百變天后」梅艷芳2003年病逝，享年40歲，骨灰長眠於大嶼山寶蓮禪寺海會塔，不料傳出骨灰罈疑似失蹤，至今近3個月仍未尋回。面對案件持續受到外界關注，加上網路出現各種揣測，梅艷芳家屬13日再度發表聲明，說明目前進度，透露案件已由香港新界南總區重案組接手調查，盼外界停止無端猜測。

根據梅家最新聲明，這起骨灰失蹤案件已於12日正式轉交香港新界南總區重案組，負責後續調查工作。梅家表示，希望透過警方進一步調查，釐清事件經過並尋找相關線索，協助案件早日取得進展。

由於案件發生後，網路上陸續出現不同說法，甚至有人自行推測可能涉及特定人士或團體，梅家也特別針對相關內容作出澄清。家屬強調，截至目前，警方從未將任何個人或團體列為本案嫌疑人。

梅家因此呼籲外界保持理性，在警方尚未完成調查前，不要根據未經證實的資訊指向特定對象，更不要進行網路公審或散播沒有根據的指控。家屬認為，這類揣測不僅無助於案件調查，也可能造成不必要的傷害與紛擾。

對梅家而言，目前最重要的事情就是找回梅艷芳的骨灰。家屬表示，現階段會全力配合重案組調查，希望透過各方提供有用資訊，協助警方盡快釐清事件，讓梅艷芳能夠重新安息。

至於案件的具體偵查內容，梅家表示基於尊重司法程序及警方調查工作，目前不便對外透露，也暫時不接受媒體採訪，希望外界能夠給予家屬及警方足夠空間。梅艷芳

精華 FAQ

  • 梅家聲明指出，案件已於12日正式轉交香港新界南總區重案組處理，後續由該單位負責調查，家屬也會全力配合，希望盡快釐清事件經過。

  • 家屬特別澄清，截至目前警方從未將任何個人或團體列為本案嫌疑人，呼籲外界不要根據未證實資訊指向特定對象，也不要進行網路公審。

  • 梅家表示，現階段最重要的是找回梅艷芳的骨灰，並希望外界尊重司法程序與警方調查，不要過度揣測，給家屬和警方保留必要的調查空間。

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