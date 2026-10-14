黑歷史變紀念日？ 龔俊「中關村買電腦被騙」10年 全網竟歡樂打卡

龔俊10年前的消費糗事，如今再登熱搜。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 龔俊10年前在中關村買電腦被騙的舊事再度爆紅，全網打卡玩梗之餘，官方與反詐帳號也順勢科普，讓黑歷史變成防騙教材。

網路世界的記憶力，有時令人意想不到。大陸男星龔俊近年憑藉多部熱播劇人氣飆升，躋身一線小生之列，沒想到一段10年前的消費糗事，竟在14日再度登上微博 熱搜，話題「龔俊去中關村買電腦被騙十周年」更吸引數千萬網友圍觀打卡。這樁當年令人哭笑不得的消費「翻車」事件，如今不僅成了粉絲津津樂道的經典梗，更意外掀起一波全民防騙熱潮。

故事要追溯到2016年10月14日。彼時還是新人演員的龔俊隻身在北京打拚，為了工作需要前往中關村線下數碼城購買電腦，沒想到遭遇商家連環套路，最終被坑走2000多元。這筆錢對當時收入微薄的「北漂」新人來說絕非小數目。

氣不過的他當晚便在社交平台發文曝光，急得連發幾條貼文還出現錯別字，連聲告誡粉絲「千萬別去線下電腦城，買電腦一定要去正規授權店或電商平台」，耿直真誠的模樣令人既心疼又想笑。

時隔整整十年，當年的青澀小生早已成長為遇事沉穩的成熟藝人，但這段「黑歷史」卻成為粉絲念念不忘的經典梗。十年後的今天，全網開啟集體慶祝模式，紛紛留言調侃：「低聲些，難道光彩嗎？」「孩子要臉，給俊俊留點面子吧」，爆笑互動讓演藝圈瀰漫著一片歡快氣氛。

有趣的是，這場熱搜並未停留於單純的玩梗。不少官方帳號與反詐博主也藉此機會轉發科普，藉由「龔俊踩坑記」向大眾宣導購買3C產品的防騙招數，將一場十年前的糗事昇華為有意義的全民反詐宣導。