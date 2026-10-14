張智霖「璀璨之城」首集就上演火辣床戲 老婆袁詠儀「開心陪看」
張智霖在TVB新劇《璀璨之城》首集就與陳曉華上演激情床戲，袁詠儀全家陪看也成話題，帶動首播收視與討論度雙雙飆高。
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張智霖在TVB新劇《璀璨之城》首集就與陳曉華上演激情床戲，袁詠儀全家陪看也成話題，帶動首播收視與討論度雙雙飆高。
港星張智霖與吳卓羲主演的TVB台慶大劇「璀璨之城」日前開播，張智霖首集就與女星陳曉華上演激情床戲，火辣畫面迅速掀起熱議。不過更吸睛的是，張智霖透露首播當天全家人圍坐在電視機前收看，被問到老婆袁詠儀全程陪看親密戲的反應時，他笑著表示：「全家人坐在一起看，不知道看得有多開心」，顯見夫妻倆的好感情與大方態度。
張智霖在劇中首度挑戰黑化角色，飾演野心勃勃的豪門長子「官孝賢」。首集為了展現角色爭權失敗後的憤怒與洩憤心理，他與飾演「紅顏知己」的陳曉華上演了一場不到一分鐘的親密戲，兩人從門口一路熱吻至床上，火辣氣氛引爆網路討論。不少觀眾大讚兩人演技成熟且極具CP感，甚至有人打趣稱，劇中陳曉華頗有袁詠儀年輕時的韻味。
談及這場重頭戲，張智霖笑稱事前沒有特別做心理準備，但拍攝時與導演、攝影師及陳曉華反覆討論多次，坦言兩人當時都帶有緊張感，但對演出很有幫助。
有趣的是，幕後花絮曝光後卻與劇中的火辣氛圍截然不同。畫面中，張智霖原本要霸氣抱起陳曉華走向大床，卻因體力不支喘不過氣，兩人最後竟重重「摔」落在床上，笑翻全場。
首次挑戰親密戲的陳曉華則表示，很感謝張智霖與監製陳維冠在現場給予充分指導與安全感，拍攝過程就像在實際上課一樣專業。
據悉，「璀璨之城」憑藉強大陣容與火爆話題，首播即開出亮眼成績，跨平台直播最高收視達18.2點、吸引約117萬觀眾收看，網路討論度居高不下。
他首度挑戰黑化角色，並與陳曉華演出不到1分鐘的激情床戲，從門口熱吻到床上，火辣畫面迅速掀起網路熱議，也讓劇集開播話題十足。 張智霖表示首播當天全家一起坐在電視前看劇，談到袁詠儀是否全程陪看時，他笑說大家看得很開心，顯示夫妻互動自然大方，感情相當好。 劇集首播跨平台直播最高收視達18.2點，約117萬觀眾收看；幕後花絮則拍到張智霖抱起陳曉華時體力不支，最後兩人摔到床上，反而笑翻全場。
精華 FAQ
他首度挑戰黑化角色，並與陳曉華演出不到1分鐘的激情床戲，從門口熱吻到床上，火辣畫面迅速掀起網路熱議，也讓劇集開播話題十足。
張智霖表示首播當天全家一起坐在電視前看劇，談到袁詠儀是否全程陪看時，他笑說大家看得很開心，顯示夫妻互動自然大方，感情相當好。
劇集首播跨平台直播最高收視達18.2點，約117萬觀眾收看；幕後花絮則拍到張智霖抱起陳曉華時體力不支，最後兩人摔到床上，反而笑翻全場。
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