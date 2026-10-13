被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話

鄭合惠子在「蘭香如故」中，飾演心狠手辣的「杜翠雀」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭合惠子憑《蘭香如故》反派角色受關注，坦承曾猶豫接演，並表示不在意外界對她挑劇本與營銷的批評，強調演戲要跟著節奏走。

大陸女演員鄭合惠子在古裝劇「蘭香如故」中飾演反派「杜翠雀」，憑藉立體而複雜的演技引發熱烈討論。從當初對接演角色猶豫不決，到如今沉穩面對網路上對角色的批評與「過度營銷」的質疑，鄭合惠子坦承自己在演藝道路上的成長與轉變，展現出成熟演員的職業心態。

新京報報導，在「蘭香如故」中，杜翠雀是一個極具破壞力且性格複雜的角色。鄭合惠子透露，當初收到邀約時曾心生猶豫，因為杜翠雀性格偏執、自負又狠毒，且「太不把別人的生命放在眼裡」。然而，編劇為該角色塑造了多場極具爆發力的戲分，讓她看到了詮釋「真實之惡」的發揮空間，最終決定接受挑戰。

鄭合惠子認為，演員無須強行共情角色的惡，而是將其作為照見現實的一面鏡子。對於劇集播出後角色招致的罵聲，她坦然接受，並表示能引發大眾討論十分有價值。

回顧自己的演藝歷程，現年33歲的鄭合惠子坦言，20多歲時也曾對獲得「女主角」劇本有所執念。但隨著時間推移與閱歷增長，她學會了認清市場現實，將重心放在把握手頭的每一個角色上。自參演「花間令」後，她接到的古裝邀約顯著增加，但她並未盲目追求熱度，反而婉拒了部分項目，堅持依照自己的節奏挑選合適劇本。

面對外界質疑其「不夠紅卻挑揀劇本」的聲音，鄭合惠子十分坦蕩地說：「拍不拍、拍什麼都是我的選擇，跟紅不紅沒關係。」在她看來，不論角色大小，只要能發揮專業、用心演好，都是難得的機會。

對於劇播期間引發的「營銷」爭議，鄭合惠子認為宣傳是演員的本分，角色能否「出圈」終究要靠作品本身與觀眾的共鳴。進入業界多年，她修練出強大的心理素質，在收穫讚美的同時也能平靜面對評價。

目前，鄭合惠子已連續殺青兩部古裝作品，並計畫於明年放緩拍攝節奏。她強調，演戲並非生活的全部，「我不是只有工作，還有自己的生活與小世界。」懷著感恩的心對待每一個角色，並在戲外保有真實的自我，成為她當前最舒適的演藝步調。