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5度演毛澤東拿下飛天獎優秀男演員獎 王仁君被喊接班唐國強

娛樂新聞組／綜合報導
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王仁君在「古田軍號」裡飾演青年毛澤東。（取材自微博）
王仁君在「古田軍號」裡飾演青年毛澤東。（取材自微博）

大陸男星王仁君憑藉「浴血榮光」裡的青年毛澤東一角，日前在第35屆飛天獎頒獎典禮上獲得優秀男演員獎，擊敗了于和偉、胡軍、朱亞文、于適等實力派提名者。唐國強曾先後40餘次飾演毛澤東，是數代觀眾心中的經典標竿；王仁君此次憑五次飾演青年毛澤東就拿下飛天獎，有評論視為王仁君已可成功接班唐國強的毛澤東的形象，特型演員後繼有人。

據悉，43歲的王仁君憑藉「浴血榮光」中的青年毛澤東一角，爆冷拿下優秀男演員獎。很多人以為他是第一次詮釋毛澤東，其實從電影「古田軍號」、「1921」到電視劇「中流擊水」、「問蒼茫」、「浴血榮光」，他已先後五次飾演不同時期的毛澤東，而且跨越了不同時期，不同年齡段。

這時，王仁君的優勢就顯現出來，古月是形似，唐國強是氣魄，王仁君演的是青春，演的是還在求索階段的青年毛澤東。他的演技強調人物的內心邏輯，拍戲是實打實的，拍攝「浴血榮光」時，他穿草鞋走古道，在真炸點中衝鋒；而且，他的台詞功底扎實，有網友形容他的表演是「形神兼備」。

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