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「淳常在」譚松韻被抓包「甄嬛傳」玩手機 網：摸出名場面

娛樂新聞組／綜合報導
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網友「抓包」「甄嬛傳」裡的除夕家宴上，淳常在低頭疑似在玩手機。（取材自微博）
網友「抓包」「甄嬛傳」裡的除夕家宴上，淳常在低頭疑似在玩手機。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

《甄嬛傳》因淳常在除夕家宴疑似低頭玩手機的畫面再掀熱搜，網友大玩職場梗與二創，但也有分析認為只是道具與角度造成的視覺錯覺。

首播距今已有15年的陸劇「甄嬛傳」又上了熱搜，還引來將近6000萬瀏覽量，原因是有網友重刷「甄嬛傳」時發現了一個新的「名場面」，出現在第5集25分11秒處，在除夕家宴上，譚松韻飾演的淳常在低頭疑似在玩手機，其姿態像極了當代打工人開會時偷偷摸魚，引發大批打工人共鳴。

有網友發文，稱這個「名場面」出自第五集除夕合宮家宴，當時皇上在上位長篇講話，眾嬪妃正襟危坐。當鏡頭掃過角落時，淳常在低著頭，雙手置於桌下不停做小動作，神情專注卻略帶迴避，而且她低頭看著的物件還發出亮光，看起來極像是手機。

而且，淳常在於皇上講話時低頭疑似看手機的動作，被大批網友認為其姿態與現代人領導講話時偷看手機如出一轍，引發打工人的共鳴，調侃淳常在像極了開會時偷偷摸魚回消息的打工人，「領導在上面畫餅，她在底下瘋狂輸出」，精準擊中了當代職場人的日常狀態。」

有網友腦補，淳兒桌下可能是在給華妃發消息，吐槽這場冗長的宮宴，華妃則化身職場嘴替，替所有「苦命牛馬」說出了想說的話。大批二創隨即傳播，話題帶動全網表情包製作、AI角色互動等多種形式的二創狂歡。大量網友湧入相關頁面與「華妃」AI角色聊天，獲得「本宮也忍很久了」的回覆，使話題持續發酵，成為新的社交貨幣。

不過也有網友認為並非真實穿幫，劇中故事發生在清代，不可能出現智能手機，多數分析認為這是拍攝角度和演員動作造成的視覺錯覺，淳常在手中拿的很可能是手帕、暖手爐等道具，低頭動作則可能是行禮或演員的自然反應。並非劇組失誤，而是網友的趣味解讀和二創玩梗。

截至目前，「甄嬛傳」導演鄭曉龍與譚松韻均未對該畫面作出公開回應。

譚松韻在「甄嬛傳」中，飾演淳常在。（取材自微博）
譚松韻在「甄嬛傳」中，飾演淳常在。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 主因是網友重刷第5集時，發現淳常在在除夕家宴上低頭、雙手在桌下動作，畫面還疑似有亮光，讓人聯想到她像在偷看手機，因此掀起大量討論。

  • 因為淳常在的姿態被解讀得很像上班族開會時偷看手機、偷偷回訊息，搭配皇上長篇講話的場景，讓不少網友覺得像極了現代職場的摸魚日常。

  • 多數人認為不是穿幫，因為故事背景在清代，不可能有手機；推測只是拍攝角度、演員動作或手帕、暖手爐等道具造成錯覺。目前導演鄭曉龍與譚松韻都未公開回應。

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