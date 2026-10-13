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這是什麼宿命感？ 譚松韻曾喊話「介紹對象」 網大推劉學義

娛樂新聞組／綜合報導
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譚松韻、劉學義在「蘭香如故」中展現超強CP感。(取材自微博)
譚松韻、劉學義在「蘭香如故」中展現超強CP感。(取材自微博)

由大陸藝人譚松韻、劉學義主演的古裝劇「蘭香如故」熱度創紀錄，兩人在劇中張力十足的演技與自然流露的默契，被觀眾封為「黃金CP」。隨著全劇爆火，熱搜榜上一條「譚松韻曾讓何炅介紹對象，網友推薦劉學義」的話題也引爆全網討論，不少劇迷與網友紛紛直呼，「這是什麼宿命感」。

事件源於數年前的綜藝節目「嚮往的生活」。當時作客客棧的譚松韻在與何炅聊天時，坦言自己平時常年泡在劇組、社交圈子太小，並笑著拜託何炅幫忙留意身邊靠譜的單身男士。她當時分享道，自己年輕時曾規畫過「27歲結婚、30歲前生娃」，可惜一直未能如願，並表示擇偶標準最看重的是「懂我」。  

令人驚嘆的是，當時該條影片下的評論區熱評第一名，竟有網友認真推薦了劉學義，並分析理由稱其「山東人、廚藝好、性格與人品都很過關」。彼時，譚松韻與劉學義在現實中毫無交集。然而時過境遷，兩人後續不僅認識成朋友，並首度合作主演古裝劇「蘭香如故」。

隨著數年前的綜藝舊事被網友重新翻出，「神預言配對」瞬間變成全網嗑糖名場面。

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