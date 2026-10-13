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傳2度中風 劉松仁否認：正經歷疾病 請對我有信心

記者陳穎／綜合報導
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劉松仁罕見分享近況和健康狀況。(取材自微博)
劉松仁罕見分享近況和健康狀況。(取材自微博)

香港資深男演員「松哥」劉松仁即將迎來77歲生日，近日卻因被網友目擊拄著拐杖、行走不便，引發健康狀況討論，甚至傳出「二度中風」的消息。對此，劉松仁日前罕見親自發文，坦承目前確實正在經歷疾病，但也正面澄清「二度中風」的傳聞，並向關心他的粉絲喊話：「請大家對我有點信心，我是有能力應付的。」

日前有網友在電影院偶遇劉松仁，當時他拄著拐杖，走路較為緩慢，右手也呈現僵硬狀態，相關畫面曝光後，立即引發外界擔心，網路上甚至出現他「二度中風」的揣測。

劉松仁此次首度針對傳聞說明，雖然沒有公開具體病名，但強調自己確實正在面對疾病。他解釋，不願公布詳細病況，是不希望大家因此產生負面聯想，也向一直掛念他的親友及粉絲致歉，並希望大家不必過度擔心。

比起外界對健康狀況的猜測，劉松仁更希望大家把目光放在現在的他，以及目前仍持續投入的工作。他透露，除了將音樂劇「利瑪竇」改編成簡化版劇本，希望提供特殊學校演出，也正在籌備兩本新書，一本分享自己的人生體悟，另一本則會談影視行業的發展與興衰。

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