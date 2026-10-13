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胡歌被斷章取義？吐槽「仙劍3無趣」遭轟忘本、否定經典

娛樂新聞組／綜合報導
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胡歌的話疑似遭到斷章取義。(取材自微博)
胡歌的話疑似遭到斷章取義。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

胡歌返校談職涯迷惘時提及拍攝仙劍3的心境，片段遭斷章取義引發批評；完整內容曝光後，證實他是在分享成長經驗並感謝作品帶來的機會。

大陸男星胡歌日前回到母校上海戲劇學院與學弟妹交流，談起當年拍攝經典劇集「仙劍奇俠傳3」（簡稱「仙劍3」）時，坦言曾覺得演戲「好沒有意義」、「好幼稚」，相關片段曝光後引發爭議，遭部分網友批評「忘本」、「否定經典」。不過，隨著完整訪談內容曝光，外界才發現，胡歌當時是以自身經歷勉勵對職涯感到迷惘的後輩，談話疑似遭斷章取義。

據悉，胡歌參加母校活動時，一名學弟提到，自己每天拍攝十幾個小時的短劇，對工作與生活感到迷茫，甚至懷疑這樣的付出是否有意義。胡歌聽後分享自己20多歲時的經歷，回憶拍攝「仙劍3」期間，自己經常在片場感到無聊，認為演這樣的戲很幼稚。

這段話被截取傳播後，引來部分網友不滿。有人認為，「仙劍3」是胡歌演藝生涯的重要代表作之一，如今卻被他形容為「沒意義」，讓多年支持該劇的觀眾難以接受；也有網友認為，單憑片段就批評胡歌，忽略了他談話的真正目的。

據了解，胡歌是想告訴學弟，演員剛入行時往往沒有太多選擇權，必須先面對現實生活的壓力。他直言，年輕時首先要考慮如何養活自己，先把眼前的工作做好、累積經驗與實力，等到具備更多選擇的底氣，再逐步追求真正想做的事。

胡歌也特別表達對那段歲月的感謝，因為「仙劍3」讓更多人認識他，也為往後的演員之路帶來更多可能。當年他經歷嚴重車禍後復出，演藝生涯曾面臨挑戰，如今回看過往，對作品與人生的體會已與年輕時有所不同。

這場風波也讓不少網友重新理解胡歌的發言，認為他並非否定經典，而是坦率分享演員在職涯初期的迷惘。曾以「仙劍3」走進大眾視野的胡歌，如今已累積豐富演出經驗，卻仍提醒後輩，理想與現實往往需要取得平衡。對他而言，承認當年的不成熟，並不代表否定作品，而是回望一路走來的真實心境。

胡歌談起當年拍攝「仙劍3」時，坦言曾覺得「好幼稚」。(取材自微博)
胡歌談起當年拍攝「仙劍3」時，坦言曾覺得「好幼稚」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為他在交流中談到自己當年拍攝仙劍3時，曾覺得演戲「好沒有意義」、「好幼稚」，相關片段被單獨擷取後傳播，讓部分網友誤以為他在否定經典作品。

  • 胡歌其實是用自身經歷勉勵對職涯迷惘的學弟，提醒年輕演員先面對現實、養活自己、累積實力，再慢慢追求理想，並非在批評仙劍3本身。

  • 他後來特別表達感謝，因為仙劍3讓更多人認識他，也替後續演員之路帶來更多可能；他承認年少時曾有不成熟想法，但那不代表否定這部作品。

胡歌

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