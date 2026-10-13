來拆台的？ 鹿晗突襲陳赫直播間狂問「福袋有真鑽嗎」 遭嗆閉嘴
鹿晗無預警現身陳赫直播間，素顏吃播並連番吐槽、模仿對方帶貨腔調，還追問福袋是否有真鑽，兩人互懟笑翻網友。
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鹿晗無預警現身陳赫直播間，素顏吃播並連番吐槽、模仿對方帶貨腔調，還追問福袋是否有真鑽，兩人互懟笑翻網友。
熱搜關鍵字「陳赫直播懟鹿晗」引發網友熱烈討論。近日，大陸男星鹿晗無預警現身好友陳赫的直播間，頂著素顏、戴著毛線帽，一邊吃東北殺豬菜，一邊與陳赫閒聊，毫無偶像包袱。兩人一開口便進入熟悉的互虧模式，鹿晗更當場模仿陳赫直播帶貨時的招牌腔調，讓陳赫哭笑不得，相關片段迅速引發關注。
直播中，鹿晗不僅打扮隨性，說話也完全不拐彎抹角。他一上線便吐槽陳赫平時直播時的說話腔調「太夾」，隨後還故意模仿陳赫帶貨時大喊「上鏈接」的語氣，誇張的表情與語調惟妙惟肖，彷彿直接把好友的直播現場搬進直播間。
除了模仿好友，鹿晗還把注意力轉向直播間的福袋功能，接連追問陳赫：「裡面有鑽吧？是真鑽嗎？」一連串問題讓陳赫難以招架，最後忍不住笑著喊道：「你要不要閉嘴」。這句帶著無奈又好笑的回應，隨即被網友截取傳播，也成為這場直播最受討論的片段之一。
不少網友看到兩人的互動後直呼好笑，認為鹿晗根本不是來捧場，而是專程來拆好友的台。也有人指出，這種不顧形象、想說什麼就說什麼的相處方式，反而讓人感受到兩人之間沒有距離的熟悉感。看似互相吐槽，實際上更像老朋友聚在一起聊天，完全沒有刻意營造的客套。
其實，鹿晗與陳赫的交情由來已久。兩人因綜藝節目「奔跑吧兄弟」結識，後來又在「哈哈哈哈哈」（簡稱「五哈」）等節目中合作，累積不少默契，也讓觀眾見識到兩人私下相處時的幽默風格。多年來，兩人不時透過節目或社群互動展現交情，這次直播再度讓外界看到他們熟悉的相處模式。
相較於正式活動中的明星形象，鹿晗與好友鬥嘴的模樣，顯得格外生活化。網友笑稱：「這哪是吵架，根本是去老同學家串門」、「只有關係夠好才敢這樣肆無忌憚地互懟。」
他以素顏、毛線帽的隨性造型登場，一邊吃東北殺豬菜，一邊吐槽並模仿陳赫直播帶貨的腔調，整段互動十分自然又好笑。 他在直播中把注意力放到福袋功能，接連追問裡面是否有鑽、是不是「真鑽」，刻意用玩笑方式拆台，讓陳赫忍不住笑罵他閉嘴。 因為兩人多年來因《奔跑吧兄弟》與《哈哈哈哈哈》建立深厚交情，彼此敢互虧、毫不避諱，互動像老朋友串門，沒有明星包袱。
精華 FAQ
他以素顏、毛線帽的隨性造型登場，一邊吃東北殺豬菜，一邊吐槽並模仿陳赫直播帶貨的腔調，整段互動十分自然又好笑。
他在直播中把注意力放到福袋功能，接連追問裡面是否有鑽、是不是「真鑽」，刻意用玩笑方式拆台，讓陳赫忍不住笑罵他閉嘴。
因為兩人多年來因《奔跑吧兄弟》與《哈哈哈哈哈》建立深厚交情，彼此敢互虧、毫不避諱，互動像老朋友串門，沒有明星包袱。
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