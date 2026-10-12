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76歲劉松仁驚傳二度中風 被目擊拄拐杖 坦承面對疾病：請對我有信心

記者陳穎／即時報導
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劉松仁罕見分享近況還有健康狀況。（取材自劉松仁微博）
劉松仁罕見分享近況還有健康狀況。（取材自劉松仁微博）

AI摘要

文章摘要整理：

劉松仁被拍到拄杖行走後引發二度中風揣測，他親自出面澄清正面對疾病，並強調有能力應付，同時透露仍在籌備劇本改編與新書。

香港資深男演員「松哥」劉松仁即將迎來77歲生日，近日卻因被網友目擊拄著拐杖、行走不便，引發健康狀況討論，甚至傳出「二度中風」的消息。對此，劉松仁12日罕見親自發文，坦承目前確實正在經歷疾病，但也正面澄清「二度中風」的傳聞，並向關心他的粉絲喊話：「請大家對我有點信心，我是有能力應付的。」

日前有網友在電影院偶遇劉松仁，當時他拄著拐杖，走路較為緩慢，右手也呈現僵硬狀態，相關畫面曝光後，立即引發外界擔心，網路上甚至出現他「二度中風」的揣測。

劉松仁此次首度針對傳聞說明，雖然沒有公開具體病名，但強調自己確實正在面對疾病。他解釋，不願公布詳細病況，是不希望大家因此產生負面聯想，也向一直掛念他的親友及粉絲致歉，並希望大家不必過度擔心。

面對生老病死，劉松仁展現一貫豁達的一面。他坦言，這幾年雖然經歷「老」與「病」，卻反而是自己人生中「最開心、最幸福、最自在」的階段。對於外界持續關注他的退休生活，他也幽默表示，退休後成為大家茶餘飯後的話題，何嘗不是自己從事超過50年演藝事業後，另一種形式的延續。

比起外界對健康狀況的猜測，劉松仁更希望大家把目光放在現在的他，以及目前仍持續投入的工作。他透露，除了將音樂劇「利瑪竇」改編成簡化版劇本，希望提供特殊學校演出，也正在籌備兩本新書，一本分享自己的人生體悟，另一本則會談影視行業的發展與興衰。

劉松仁1971年入行，演藝生涯超過半世紀，早期曾以「陸小鳳」、「京華春夢」、「大時代」等作品奠定香港影壇地位，並在電影「鹿鼎記」中飾演陳近南，成為華人觀眾熟悉的經典角色。到了80、90年代，劉松仁跨海來台發展，接連演出「還君明珠」、「八月桂花香」、「碧海情天」、「江湖再見」等經典台劇，沉穩深情的演技深受台灣觀眾喜愛，也成為台灣電視劇黃金時代的重要港星之一。

精華 FAQ

  • 因為有網友在電影院目擊他拄著拐杖、行走較慢，右手也顯得僵硬，畫面曝光後引發外界擔憂，網路上甚至出現他二度中風的揣測。

  • 他罕見親自發文澄清，表示自己確實正在面對疾病，但並非外傳的二度中風，也不願公開病名，以免造成負面聯想，並請大家對他有信心。

  • 他仍持續投入工作，像是把音樂劇「利瑪竇」改寫成適合特殊學校演出的簡化版，也正在籌備兩本新書，分別分享人生體悟與影視產業觀察。

中風 香港

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