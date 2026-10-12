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「還珠格格」爾康曝現況 56歲周杰：10年來1天只吃1頓午餐

娛樂新聞組／綜合報導
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「爾康」周杰(右)當年演出「還珠格格」與林心如合作。(取材自微博)
「爾康」周杰(右)當年演出「還珠格格」與林心如合作。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

因《還珠格格》走紅的周杰自曝10年來每天只吃1頓午餐，引發網友對其自律與健康風險的熱議，醫師也提醒長期如此恐有營養不足等問題。

因「還珠格格」爾康一角走紅的中國男星周杰，近日透露自己已連續10年每天只吃一頓午餐，早餐僅吃一顆蘋果，晚餐則完全不碰。現年56歲的他認為這是自律的生活方式，卻引發網友兩極討論，有人佩服他的毅力，也有人質疑長期如此是否有害健康。

周杰近日受訪透露，每天只吃一頓中飯。(取材自錢江晚報)
周杰近日受訪透露，每天只吃一頓中飯。(取材自錢江晚報)

綜合錢江晚報等媒體報導，周杰在9月10日發布的訪談節目「靜請期戴」中，分享自己多年來的飲食習慣。他表示，每天只在中午吃一頓正餐，早上吃顆蘋果，晚上不再進食，這樣的生活已持續整整10年。

即使與朋友聚餐，周杰也不會因此破例，而是坐在一旁喝水聊天。主持人李靜好奇問他，這樣不會覺得無聊嗎？他直接反問：「無聊就別去唄。」

相關內容曝光後，「周杰每天只吃一頓飯」於10月9日登上熱搜。有網友認為他自律得令人佩服，也有人直言這種飲食方式近乎自虐，擔心長期營養不足。

除了特殊飲食習慣，周杰淡出演藝圈後的生活也引發關注。1970年出生的他，1998年憑藉「還珠格格」中的福爾康一角成名，2000年主演「少年包青天」，再度創下收視佳績，成為不少觀眾熟悉的演員。

不過，2014年後他逐漸淡出影視圈，鮮少推出新作品。周杰曾在訪談中表示，自己並非不願意拍戲，而是後來接觸的劇本不符合期待，還感嘆「每一年的劇組還不如上一年的劇組」。

離開螢光幕後，他轉往黑龍江五常發展農業，承包上千畝土地種植有機稻米，並創立「周先生」品牌，販售大米、麵粉及醬油。今年3月，他也首度進入直播間賣米。

感情方面，周杰至今未婚未育。面對外界關心未來沒有子女照顧是否後悔，他曾反問：「有孩子就一定孝順嗎？」如今他將生活重心放在農業、旅行、收藏、閱讀及攝影上。

至於一天只吃一餐是否健康，浙江省中山醫院內分泌科副主任中醫師留菁菁表示，這種飲食模式接近「一日一餐」（OMAD）斷食法，長期下來可能難以攝取足夠蛋白質、維生素及礦物質，導致疲勞、頭痛等問題。

她提醒，長期空腹也可能增加腸胃不適及膽結石風險，尤其孕婦、兒童、慢性病患者及有進食障礙病史者，不宜自行嘗試。

精華 FAQ

  • 他表示自己已連續10年每天只吃1頓午餐，早餐通常只吃1顆蘋果，晚餐則完全不吃，即使與朋友聚餐也不破例，維持相當固定的作息。

  • 消息曝光後，部分網友佩服他長年自律、能堅持特殊飲食；但也有人認為這種方式接近自虐，擔心他長期下來可能出現營養不均或其他健康問題。

  • 醫師指出這類接近OMAD的一日一餐法，長期可能難以攝取足夠蛋白質、維生素和礦物質，還可能增加腸胃不適與膽結石風險，不建議孕婦、兒童及慢性病患者嘗試。

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