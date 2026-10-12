我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

遭驅逐34年重返天安門 紐時記者：北京連一支紅筆都不放過

白鹿新劇殺青特輯曝光 挨巴掌被打到嘴角流血登熱搜

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白鹿新劇「開到荼蘼」特輯曝光。其中挨巴掌後嘴角疑似流血影片登熱搜。 （取材自「開...
白鹿新劇「開到荼蘼」特輯曝光。其中挨巴掌後嘴角疑似流血影片登熱搜。 （取材自「開到荼蘼」微博）

AI摘要

文章摘要整理：

白鹿主演新劇《開到荼蘼》殺青特輯曝光，因被張亮掌摑後疑似嘴角流血、情緒激烈演出掀起熱議，劇方尚未證實是否受傷。

中國女星白鹿主演的新劇「開到荼蘼」殺青特輯11日曝光，其中她遭演員張亮掌摑的戲分引發熱議。畫面中，白鹿飾演的王韻娜挨打後嘴角疑似流血，面部隨著掌摑動作出現明顯位移，呈現強烈的衝突感。白鹿隨後以激動語氣說出「我入獄了，我家人死了，我早晚會殺了你」，相關片段迅速登上社群平台熱搜。不過，畫面是否涉及實際受傷，劇方尚未發布官方說明。

綜合媒體報導，電視劇「開到荼蘼」已於10月5日正式殺青，片方11日上午10時釋出殺青特輯，白鹿遭張亮掌摑的片段隨即受到關注。網友對白鹿在衝突戲中的表情、情緒及台詞表現議論紛紛，有人肯定她的演出，也有人質疑以演員遭掌摑作為宣傳重點，是否過度強調戲劇衝突。

「開到荼蘼」改編自亦舒同名小說，由李木戈執導、董潤年擔任劇本總監，白鹿、高海寧、常華森領銜主演，彭冠英特別出演，張亮也參與演出。劇情圍繞王韻娜的人生經歷展開，講述她遭遇情感背叛、經歷牢獄之災後，返回國內展開復仇的故事。

劇組於7月24日在廣東佛山開機，至10月5日殺青，拍攝期約兩個半月，全劇共16集。該劇目前已在騰訊視頻開放預約，平台標示「即將播出」，但尚未公布正式播出日期。部分報導根據集數及後期製作時間推測，該劇可能於2027年第一或第二季上線，相關檔期仍未獲官方確認。

報導指出，掌摑戲曝光後，白鹿的原聲台詞也成為討論焦點。她在片段中情緒激烈，將角色遭遇的痛苦與憤怒表現出來，部分觀眾認為這場戲的情緒張力強烈，也有人表示，這與她過去出演的部分角色形象有所不同。

至於白鹿是否真的遭到重擊，根據目前公開的特輯畫面，尚無法確認拍攝時的實際情況。畫面中，她的臉部隨掌摑動作出現位移，嘴角也疑似有血跡，但血跡是否為道具效果，以及演員是否因此受傷，均沒有獲得劇組證實。因此，僅憑特輯內容，無法判定拍攝過程是否造成實際傷害。

據報導，除了衝突戲分，白鹿為出演王韻娜而改變造型，也受到關注。白鹿將原本的長髮剪短，以短髮造型呈現角色經歷變故後的形象，與過去部分作品中的造型有所區別。

白鹿先前在他劇被搧巴掌的畫面。（取自微博）
白鹿先前在他劇被搧巴掌的畫面。（取自微博）

精華 FAQ

  • 特輯中她飾演的王韻娜遭張亮掌摑，畫面出現嘴角疑似流血與明顯臉部位移，加上激烈台詞與情緒表現，迅速成為社群熱議焦點。

  • 目前沒有。報導指出，公開畫面無法確認是否真的受傷，嘴角血跡也可能是道具效果，因此是否因拍攝受重擊，仍待劇組或劇方說明。

  • 該劇已於10月5日殺青，7月24日在廣東佛山開機，全劇共16集，騰訊視頻已開放預約但未公布正式播出日期，檔期仍未獲官方確認。

白鹿

上一則

韓星姜敏赫來台挑戰「閃身步」：不懂為什麼會有名

下一則

最討厭老公管娘家事 小S氣吼：把媽寵上天是我的事

延伸閱讀

與馬浴柯定情作上映 梁洛施自爆片場打到骨折仍咬牙拍完

與馬浴柯定情作上映 梁洛施自爆片場打到骨折仍咬牙拍完

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案
5歲童星「停屍間」演戲吸睛 網友讚膽量卻問：妥當嗎？

5歲童星「停屍間」演戲吸睛 網友讚膽量卻問：妥當嗎？
抖音將獨播… 趙露思首監製短劇 預告爆抄襲逐玉？掀爭議

抖音將獨播… 趙露思首監製短劇 預告爆抄襲逐玉？掀爭議

熱門新聞

吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

2026-10-08 22:29
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

2026-10-06 02:05
郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

2026-10-08 11:05

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯