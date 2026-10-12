高圓圓「飛天獎」曝江湖地位？坐在宋佳後排 紛絲抱不平

高圓圓出席紅毯。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 第35屆飛天獎因宋佳得獎與高圓圓座位安排引發討論，主辦方採長條排布弱化咖位，高圓圓雖坐第二排仍以紅毯狀態獲讚。

第35屆飛天獎頒獎禮已頒獎，宋佳憑「山花爛漫時」拿下優秀女演員引發爭議，另一個被質疑的焦點是女星高圓圓 的座位安排不如宋佳。據報導，此次飛天獎取消了傳統主桌C位，採用長條排布，「國民女神」高圓圓被排在了內場第二排座位，而宋佳坐上了第一排，飛天獎顯露藝人江湖地位，如此安排引來大批網友為高圓圓抱不平。

據網易報導，第35屆飛天獎於10月9日在山東煙臺舉辦，宋佳憑「山花爛漫時」裡「張桂梅」一角拿下優秀女演員，成為國內首位憑同一角色集齊飛天、白玉蘭、金鷹三大獎的女演員。但比獎杯更早引爆輿論的，是一張內場座位圖，高圓圓被安排坐在第二排，與她同排相鄰的是佟麗婭和關曉彤，宋佳和蔣奇明則坐第一排核心區，引來大批高圓圓的粉絲質疑女神座位竟不如宋佳。

高圓圓被安排坐在第二排。（取材自微博）

有網友分析認為，第一排坐的是于和偉、宋佳、馬伊琍 、秦海璐、閆妮、張若昀、于適、蔣奇明、周深等本屆提名熱門演員和重量級嘉賓。高圓圓坐第二排，可能與她近期在電視劇領域的產出有關。

高圓圓此次憑藉「絕密較量」入圍了優秀女演員提名，但該劇題材是國安反諜，在飛天獎的評選偏好裡不屬於最強勢的品類。飛天獎這些年偏愛的是「山花爛漫時」、「我的阿勒泰」這類現實題材和主旋律作品，高圓圓在這個周期內只有一部國安劇入圍，角色還不是那種能靠演技爆發力直接砸穿獎項壁壘的類型。

此外，飛天獎是兩年一屆的政府獎，評選周期看的是這段時間內電視劇領域的持續產出。高圓圓產後復出後一口氣攢了三部戲，電影「森中有林」、年代劇「家有七郎」、諜戰片「克什米爾公主號」。但她近年的電視作品數量不多，復出後的主要精力放在電影項目上，這種排位並非對高圓圓個人咖位的否定。

據報導，本屆飛天獎最大的變化是取消了傳統的主桌C位，採用扁平化、群像式的長條排布，不再以流量和咖位作為排座的首要標準，而是更側重作品實績、提名身分和行業資歷。

對此，有網友說，飛天獎座位是綜合嘉賓身分排，獎項靠作品說話，不糾結座位位次，女神到場就是一道風景。

當晚，47歲的高圓圓以黑色掛脖深V長裙亮相紅毯，完整展露面部輪廓與肩頸線條，她與張魯一同行，為「絕密較量」宣傳，狀態頗受好評，被網友形容口眼神明亮，稱讚「美到失語」、「不需修圖的美」。

高圓圓工作室發布的高圓圓出席飛天獎紅毯造型。（取材自微博）

高圓圓被安排坐在第二排。（取材自微博）