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臉腫一圈？吳亦凡「獄中發福照」是合成的 造假非首見

記者陳穎／綜合報導
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吳亦凡入監服刑，各種謠言不斷。(取材自微博)
吳亦凡入監服刑，各種謠言不斷。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

網路熱傳的吳亦凡「獄中發福照」經查並非真實近照，而是以他2015年影片畫面加工而成；此事也再度凸顯他入獄後假消息與造假圖片頻傳。

中國男星吳亦凡因性犯罪遭判刑13年，目前正在服刑，近日卻有一張號稱是他「獄中發福」的照片在海外社群平台及韓國網路瘋傳，照片中的他臉部明顯變圓、身形也比過去壯碩許多，引發網友熱議。不過經查證後發現，這張照片並非吳亦凡服刑期間的真實影像，而是利用他過去的畫面加工製作。

近期網路流傳的照片中，吳亦凡被拍得與過往螢幕形象差異甚大，臉頰變得圓潤、身材也明顯發福，不少網友因此猜測他的近況，相關照片更在韓國網路社群引發大量討論。

吳亦凡「獄中發福照」(左圖)在網路瘋傳，已被證實是合成。（取材自微博）
吳亦凡「獄中發福照」(左圖)在網路瘋傳，已被證實是合成。（取材自微博）

不過，據新加坡媒體等外媒報導，這張所謂的「獄中發福照」並非近期拍攝。經比對後發現，照片原始素材來自吳亦凡2015年接受訪問時的影片畫面，之後有人透過影像加工，刻意將他的臉型及身材修改成發福模樣，營造出「入獄後變胖」的假象。

吳亦凡自2021年因涉嫌性犯罪遭警方調查後，相關消息便屢次成為網路討論焦點。2022年，他因強姦罪及聚眾淫亂罪等罪名被判處有期徒刑13年，服刑期間也多次傳出各種未經證實的消息。

去年11月，網路上曾有匿名人士自稱是吳亦凡獄友，聲稱他在監獄內遭到毆打致死，甚至一度流傳他因絕食而死亡的說法，當時同樣引發外界關注。與相關傳聞一同流傳的「獄中囚服照」，之後也被指出是經過加工的圖片。

精華 FAQ

  • 不是。報導指出，這張照片並非他服刑期間的真實影像，而是有人拿他過去的畫面進行影像加工，刻意做出臉變圓、身材變胖的效果。

  • 經比對後發現，原始素材來自吳亦凡2015年接受訪問時的影片畫面，後來被人透過修圖或合成方式修改，營造出他入獄後發福的假象。

  • 去年11月曾流傳匿名人士自稱是其獄友，稱他在監獄遭毆打致死，甚至有絕食死亡說法；當時一同流傳的囚服照也被證實是加工圖。

吳亦凡 新加坡

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