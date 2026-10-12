劉燁16歲兒近照曝光 網熱議：好像年輕時的李奧納多

隨著兒子劉諾一人氣不斷高漲，劉燁直言不希望孩子成為童星。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 劉燁與安娜的16歲兒子劉諾一近照曝光，外型由童年萌樣轉為成熟少年，引發網友熱議，並因神似年輕李奧納多而登上話題。

在綜藝節目「爸爸去哪兒」萌翻一堆人的劉燁、安娜之子劉諾一長大了！10月10日他迎來16歲生日，媽媽安娜在社群平台分享兒子的最新照片及多張成長舊照，並發文記錄他的成長點滴。昔日軟萌的小男孩如今已長成身高超過180公分的挺拔少年，外貌變化引發網友熱議，「諾一軟萌小孩變硬漢了」等話題登上熱搜，還有人大讚他的眼神憂鬱深情，側臉神似年輕時的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。

綜合潮新聞等媒體報導，從安娜曬出的近照中可看到，諾一身穿深藍色短袖上衣，健康的小麥色膚色搭配逐漸成熟的五官，展現不同於童年時期的少年氣質。身為中法混血兒，他的外貌融合父親劉燁較為立體、硬朗的輪廓，以及母親安娜的精緻五官，吸引不少網友討論。

有網友大讚諾一五官立體、眼神深邃，認為他遺傳父母的優良基因，側臉神似年輕時的李奧納多，形容他擁有「憂鬱深情的眼神」。但也有人認為諾一少了童年時的靈動可愛，輪廓偏成熟、略顯老態，甚至還有人說「沒有「爸爸劉燁帥」。 年輕時的李奧納多。（tiktok視頻截圖）

中法混血的劉諾一被說側臉神似年輕的李奧納多。（取材自微博）

除了分享近照，安娜也發文回顧兒子的成長歷程。她感慨，16年的時間見證諾一從不會走路的孩子，逐漸成長為熱愛潛水、參與音樂劇演出的少年，並逐漸朝成年人邁進。安娜坦言，自己不是最理想的媽媽，經常生氣、缺乏耐心，但諾一始終包容她的缺點。她期許兒子繼續成長、發展自己的能力，並寫道：「我，爸爸，妹妹都那麼愛你！」字裡行間流露對兒子的疼愛。

諾一的成長一直受到外界關注。當年他憑藉「爸爸去哪兒」累積高人氣，天真可愛的模樣深植觀眾記憶。今年6月，他的街拍影片也曾引發討論，劉燁當時還幽默表示，自己費了很大力氣宣傳電影都沒能登上熱搜，反而是兒子因路人拍攝的影片受到關注，索性趁機為電影宣傳。