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5次飾演毛澤東又拿下飛天獎 王仁君被指成功接班唐國強

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王仁君。（取材自微博）
王仁君。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

王仁君以《浴血榮光》青年毛澤東一角拿下飛天獎優秀男演員，外界認為他在形象與演繹上接續唐國強，成為毛澤東特型演員的新代表。

王仁君憑藉「浴血榮光」裡的青年毛澤東一角，於10月9日晚在第35屆飛天獎頒獎典禮上獲得優秀男演員獎，擊敗了于和偉、胡軍、朱亞文、于適等實力派提名者。唐國強曾先後40餘次飾演毛澤東，是數代觀眾心中的經典標竿；王仁君此次憑五次飾演青年毛澤東就拿下飛天獎，有評論視為王仁君已可成功接班唐國強的毛澤東的形象，特型演員後繼有人。

據網易報導，43歲的王仁君憑藉「浴血榮光」中的青年毛澤東一角，爆冷拿下優秀男演員獎。很多人以為他是第一次詮釋毛澤東，其實從電影「古田軍號」、「1921」到電視劇「中流擊水」、「問蒼茫」、「浴血榮光」，他已先後五次飾演不同時期的毛澤東，而且跨越了不同時期，不同年齡段。

王仁君在「古田軍號」裡飾演青年毛澤東。（取材自微博）
王仁君在「古田軍號」裡飾演青年毛澤東。（取材自微博）

毛澤東的特型演員主要有三人。演得最早的、公認最像的，是2005年已去世的古月。唐國強後來直接接棒，飾演毛澤東超過40次，是觀眾心裡最經典的版本之一。不過，唐國強今年已74歲，演老年毛澤東可以，要是讓他演青年及中年毛澤東，就不太適合。

這時，王仁君的優勢就顯現出來，古月是形似，唐國強是氣魄，王仁君演的是青春，演的是還在求索階段的青年毛澤東。他的演技強調人物的內心邏輯，拍戲是實打實的，拍攝「浴血榮光」時，他穿草鞋走古道，在真炸點中衝鋒；而且，他的台詞功底紮實，有網友形容他的表演是「形神兼備」。

對比今年有兩部作品也涉及了毛澤東這個角色，一部是6月上映的電影「四渡」，劉燁飾演毛澤東，他在片中多次瞪大雙眼，被觀眾詬病說演得不像。另外一部是最近熱播的「偉大的長征」，于和偉飾演毛澤東，演技沒問題，但他的形象跟毛澤東不像。相較之下，王仁君被視為唐國強毛澤東形象的接班人，就獲得不少年輕觀眾的認可。也有評論認為，所謂接班，不是復刻，而是讓偉人形象在新時代語境中獲得更具生命力的表達。

據了解，王仁君後續還有兩部作品要上，也都是飾演毛澤東的。一部是張一山、張藝興主演的「綻放」，預計明年7月1日上映。還有一部是「中國1927」，他馬上就要進組了，預計2027年播出。這兩部都是獻禮影視劇。

精華 FAQ

  • 他是憑《浴血榮光》中飾演的青年毛澤東，於第35屆飛天獎奪下優秀男演員獎，並在多位實力派提名者中脫穎而出，形成話題焦點。

  • 因為唐國強長年是毛澤東最具代表性的特型演員，但年齡已不適合再演青年與中年版本；王仁君則擅長呈現青年毛澤東的氣質，因此被視為新接班人。

  • 他接下來還有兩部獻禮作品要出演毛澤東，包括預計明年7月1日上映的《綻放》，以及即將進組、預計2027年播出的《中國1927》。

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