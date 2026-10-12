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拋妻棄子？李連杰首澄清：財產全給前妻 與女兒關係好

娛樂新聞組／綜合報導
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李連杰（中）與妻子利智所生的兩個女兒——大女兒Jane（左，李安迪）和小女兒Ja...
李連杰（中）與妻子利智所生的兩個女兒——大女兒Jane（左，李安迪）和小女兒Jada（右，李安淇）一同亮相。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

李連杰在節目中回應「拋妻棄子」爭議，強調離婚時已與黃秋燕和解、財產給前妻且由他撫養孩子，同時說明現任妻子利智如何照顧4個女兒。

李連杰近日在節目中，首次正面澄清他被指「拋妻棄子」的傳聞。他表示，他與前妻黃秋燕離婚時已「握手言和」，財產全留前妻，孩子由他撫養，自己是「淨身出戶」；同時透露現任妻子利智為避免「後媽難做」，主動為4個女兒規畫好「從現在到100歲都不用為生存發愁」的生活。李連杰並稱4個女兒關係非常好，因前妻和利智各生的兩個女兒性格反差，才讓外界誤以為他偏心。

李連杰澄清拋妻棄子傳聞。（取材自新黃河）
李連杰澄清拋妻棄子傳聞。（取材自新黃河）

據觀察者網報導， 10月11日，在「楊瀾對話」中，李連杰回應了網路上關於他「拋妻棄子」的爭議，並分享了他與前妻子女的真實相處現狀。

他澄清稱，他和黃秋燕離婚時，兩人已握手言和，財產交給前妻，而他則負責撫養孩子，因此根本不存在「棄子」一說。

他透露，現任妻子利智非常開明，為了避免「後媽難做」，兩人商量後，由妻子負責女兒們的成長與生活規畫，李連杰則專心工作。利智還告訴女兒們，從現在到100歲都不用為生存發愁。

李連杰與妻子利智。（取材自觀察者網）
李連杰與妻子利智。（取材自觀察者網）

李連杰並強調，4個女兒的關係非常好，平時一起生活、旅遊。只是大女兒不願上鏡頭，而小女兒們喜歡展示自己，這才造成了外界的誤解。他並提到網上流傳「女兒投訴」的說法，自己看了覺得好笑，「因為那根本不是我女兒說的。」

他也表示，對於網路上的各種傳言，自己根本無需解釋。

被問到小女兒經歷了抑鬱症這種黑暗時期，李連杰說：「我突然之間整個人世界坍塌了，我就開始覺得我忽略了什麼，我開始跟她聊，發現我對心理疾病是一竅不通，後來到19年，她說這幾年自己做完了網路的學習，也嘗試做各種冥想、正念，發現不能根治，她現在要解決的不是自己的問題，是她們這一代很多這樣的問題。」

「後來在美國、歐洲度過了3個月，不同的學習班，不同的課程，在結束回來的法國機場。女兒短信了一段話說爸爸你放心吧，我不會放棄生命，我已經找到家了，我要用這個方法幫助很多孩子。從那以後我們非常密切，就像閨蜜似的。」李連杰說。

對於李連杰的回應，不少網友不買帳，認為「給錢和拋妻棄子是兩碼事」，情感虧欠不是金錢能彌補的；也有聲音認為，多年舊事重提，外人難以知曉全貌，不該僅憑碎片信息貼標籤。

公開資料顯示，李連杰1963年4月26日出生，演員、導演、製片人，代表作有「黃飛鴻」、「精武英雄」、「少林寺」、「太極張三丰」、「霍元甲」、「方世玉」等。1987年6月，李連杰與黃秋燕結婚。1989年在拍攝電影「龍在天涯」時與利智相識。1991年，李連杰與黃秋燕離婚。

李連杰與他的兩個女兒Jane與Jada於2026年5月在美國紐約帝國大廈觀景台出...
李連杰與他的兩個女兒Jane與Jada於2026年5月在美國紐約帝國大廈觀景台出席亞太裔傳統月點燈儀式時合影。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他表示自己與黃秋燕離婚時已握手言和，財產交給前妻，孩子由他負責撫養，因此根本不存在「棄子」問題，外界誤解了實際情況。

  • 李連杰稱離婚時自己是淨身出戶，財產全留給前妻，而他負責照顧孩子，強調這是雙方協議後的結果，不是外界想像的拋棄家庭。

  • 李連杰說4個女兒感情很好，常一起生活和旅遊，只是性格不同，加上大女兒不愛上鏡、小女兒較常曝光，才讓外界誤以為他偏心。

李連杰

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