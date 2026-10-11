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梅艷芳過世23年不安寧 骨灰罈遭竊3個月 監視器無用「抓不到人」

記者陳穎／即時報導
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梅艷芳在2003年12月過世，骨灰罈竟於於今年7月傳遭竊。（取材自微博）
梅艷芳在2003年12月過世，骨灰罈竟於於今年7月傳遭竊。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

梅艷芳位於香港寶蓮禪寺的骨灰罈疑遭竊近3個月仍未尋回，警方與寺方持續追查，但監視器與巡邏未能提供突破，案件動機也尚未明朗。

一代天后梅艷芳2003年因子宮頸癌病逝，長眠於香港大嶼山寶蓮禪寺海會塔，沒想到多年後骨灰罈竟傳出失蹤，至今近3個月仍未尋回，警方也尚未找到涉案人士。港媒近日再度追蹤此事，寺方則表示現場設有閉路電視及保安巡邏，並認為「骨灰應該還在這裡」。

梅艷芳的骨灰安放地點一直相當低調。據悉，為避免女兒身分受到打擾，梅艷芳母親覃美金當年刻意淡化女兒的天后身分，龕位沒有放置遺照，僅以梅艷芳乳名「珠女」及「廣東台山珠女靈龕」作為標示，連生卒年也採用農曆記載，希望盡可能降低外界辨識度。

然而，今年7月18日，有歌迷前往祭拜時，卻發現龕位門牌螺絲疑似被鬆動，原本存放在內的骨灰罈也不見蹤影。歌迷隨即通知家屬並報警，事件引起外界震驚。

據悉，存放骨灰的區域入口及內部均設有閉路電視，現場也有保安巡邏，甚至張貼「24小時閉路錄影監察系統」告示。不過事件發生後，相關監視設備是否拍下異常畫面，以及骨灰罈究竟如何失蹤，仍有待警方進一步調查。

案件目前由大嶼山警區重案組跟進，至今已接近3個月，暫未有涉案人士被捕。值得注意的是，家屬目前也沒有收到勒索電話，因此事件動機仍未明朗，警方仍在追查骨灰罈的去向。

港媒11日到訪寶蓮禪寺了解情況，寺方智達法師則表示：「可能只是螺絲鬆了，大家就緊張起來，緊張也是正常的，骨灰應該還在這裡。」他也強調現場設有閉路電視及保安巡邏，平時並未發現異常情況。

梅艷芳離世至今已超過20年，留下「女人花」、「夕陽之歌」等經典作品，在華語樂壇仍具有無可取代的地位。如今骨灰罈疑似失蹤，且案件調查近3個月仍未有突破，也讓歌迷及家屬格外擔心，後續能否找回骨灰及釐清事件經過，仍待警方調查結果。

精華 FAQ

  • 據報在今年7月18日，有歌迷前往祭拜時發現龕位門牌螺絲疑似鬆動，原本存放在內的骨灰罈已不見蹤影，隨即通知家屬並報警處理。

  • 案件由大嶼山警區重案組跟進，至今近3個月仍未有人被捕；寺方則表示現場有閉路電視與保安巡邏，並認為骨灰應該還在寺內。

  • 家屬目前沒有收到勒索電話，讓案件是否涉及金錢或其他目的仍不明確；同時監視器畫面與骨灰罈如何失蹤也尚待警方進一步調查。

梅艷芳 香港

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