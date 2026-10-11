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飛天獎／宋佳視后「一串三」擠占？閆妮又陪跑惹心疼

娛樂新聞組／綜合報導
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宋佳憑「山花爛漫時」張桂梅一角拿下飛天獎視后，卻引發爭議。(取材自微博)
宋佳憑「山花爛漫時」張桂梅一角拿下飛天獎視后，卻引發爭議。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

宋佳以張桂梅一角成為首位「一串三」視后，但也因獎項爭議與閆妮陪跑掀起輿論風波，宋佳則回應批評與提醒都是觀眾的善意與鞭策。

宋佳憑「山花爛漫時」張桂梅一角拿下飛天獎視后，成為內娛首位憑同一角色集齊白玉蘭、金鷹、飛天三大獎的「一串三」女演員，但飛天獎官博評論區卻瞬間翻車，大批網友質疑宋佳得獎全是「資本的力量」、「題材紅利」、「預製視后」，指其「不至於一串三」、「擠占他人獎項」，「宋佳爭議」隨即登上了多個平台的熱搜。對此，宋佳回應：「批評與提醒是觀眾的善意與鞭策。」

宋佳2025年憑張桂梅獲白玉蘭，2026年再拿金鷹、飛天，但三大獎評審標準各異（白玉蘭看藝術性、金鷹重視觀眾口碑、飛天偏思想價值），同一個角色卻能全部通關，被許多網友認為「擠占其他優秀演員空間」，「不是說不配拿獎，是沒到一串三的這種地步。這部劇原型的紅利真的太大了。」

飛天獎官博評論區也頓時淪陷，大量留言稱「以後提名有她，獎都給她吧」、「資本閉門造車」，還有網友翻出金鷹獎開獎前曾流出宋佳獲獎通稿的舊事，戲稱「預製視后」。

有網友指出，最意難平的恐是同屆獲提名的閆妮，她在「小巷人家」演出黃玲一角，在金鷹、白玉蘭、飛天三大獎中顆粒無收，全程陪跑，鏡頭掃過她失落的眼神讓觀眾心疼，被形容「徹底繃不住哭了」。

而且，「山花爛漫時」豆瓣評分高達9.6分，播放量卻僅800萬；「小巷人家」收視與話題度都遠超「山花爛漫時」，閆妮飾演的黃玲看哭很多觀眾，表演被讚「教科書級」，卻因題材不占優勢惜敗，讓大量觀眾感到不平。

也有網友力挺宋佳，指出宋佳為演好張桂梅，特別減重15斤、素顏出鏡，還赴華坪女高體驗生活三個月，張桂梅本人也讚她為「百姓的演員」。

「宋佳 爭議」登上多個社交平台熱搜，面對輿論關注，宋佳發文回應表示，「在演員這條道路上，我一直在學習。劇組殺青時，演員的創作工作就結束了，往後的榮譽與讚美是觀眾的恩賜，批評與提醒亦是觀眾的善意與鞭策。」

宋佳並在文中指出，作為一名演員，能獲得演繹張桂梅校長的機會，能遇見「山花爛漫時」這樣的作品，是她的幸運，是可遇不可求的緣分，是絕不敢懈怠的責任。演員只是時代故事的轉述者，榮譽應該屬於這個鼓舞了許多人的真實故事，屬於在作品背後默默付出的所有伙伴，屬於各行各業為時代增色的勞動者。

閆妮穿寶藍色絲絨蕾絲拚接長裙走飛天獎紅毯，卻又陪跑。(視頻截圖)
閆妮穿寶藍色絲絨蕾絲拚接長裙走飛天獎紅毯，卻又陪跑。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 因她憑「山花爛漫時」中的張桂梅角色，先後拿下白玉蘭、金鷹與飛天三大視后獎項，成為首位以同一角色集齊這3項大獎的女演員。

  • 部分網友認為她過度吃到題材與原型紅利，質疑有「資本力量」與「預製視后」之嫌，甚至覺得她不該以同一角色連續拿下3大獎，擠占其他演員空間。

  • 閆妮在「小巷人家」飾演黃玲，表演口碑與收視話題都很高，卻在金鷹、白玉蘭、飛天3獎全數陪跑，讓許多觀眾覺得她演得好卻未獲肯定。

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