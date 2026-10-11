白鹿真實挨巴掌嘴角流血？「開到荼蘼」殺青特輯登熱搜

白鹿。 （取材自「開到荼蘼」微博）

AI摘要 文章摘要整理： 白鹿在新劇《開到荼蘼》殺青特輯中的掌摑戲因疑似流血與強烈情緒表現登上熱搜，但是否真受傷未獲劇組證實。

中國女星白鹿 主演的新劇「開到荼蘼」殺青特輯11日曝光，其中她遭演員張亮掌摑的戲分引發熱議。畫面中，白鹿飾演的王韻娜挨打後嘴角疑似流血，面部隨著掌摑動作出現明顯位移，呈現強烈的衝突感。白鹿隨後以激動語氣說出「我入獄了，我家人死了，我早晚會殺了你」，相關片段迅速登上社群平台熱搜。不過，畫面是否涉及實際受傷，劇方尚未發布官方說明。

綜合媒體報導，電視劇「開到荼蘼」已於10月5日正式殺青，片方11日上午10時釋出殺青特輯，白鹿遭張亮掌摑的片段隨即受到關注。網友對白鹿在衝突戲中的表情、情緒及台詞表現議論紛紛，有人肯定她的演出，也有人質疑以演員遭掌摑作為宣傳重點，是否過度強調戲劇衝突。

「開到荼蘼」改編自亦舒同名小說，由李木戈執導、董潤年擔任劇本總監，白鹿、高海寧、常華森領銜主演，彭冠英特別出演，張亮也參與演出。劇情圍繞王韻娜的人生經歷展開，講述她遭遇情感背叛、經歷牢獄之災後，返回國內展開復仇的故事。

劇組於7月24日在廣東佛山開機，至10月5日殺青，拍攝期約兩個半月，全劇共16集。該劇目前已在騰訊視頻開放預約，平台標示「即將播出」，但尚未公布正式播出日期。部分報導根據集數及後期製作時間推測，該劇可能於2027年第一或第二季上線，相關檔期仍未獲官方確認。

報導指出，掌摑戲曝光後，白鹿的原聲台詞也成為討論焦點。她在片段中情緒激烈，將角色遭遇的痛苦與憤怒表現出來，部分觀眾認為這場戲的情緒張力強烈，也有人表示，這與她過去出演的部分角色形象有所不同。

至於白鹿是否真的遭到重擊，根據目前公開的特輯畫面，尚無法確認拍攝時的實際情況。畫面中，她的臉部隨掌摑動作出現位移，嘴角也疑似有血跡，但血跡是否為道具效果，以及演員是否因此受傷，均沒有獲得劇組證實。因此，僅憑特輯內容，無法判定拍攝過程是否造成實際傷害。

據報導，除了衝突戲分，白鹿為出演王韻娜而改變造型，也受到關注。白鹿將原本的長髮剪短，以短髮造型呈現角色經歷變故後的形象，與過去部分作品中的造型有所區別。

白鹿先前在他劇被搧巴掌的畫面。（取自微博）