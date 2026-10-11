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章子怡面相又變？深V走紅毯笑容鬆弛 身形圓潤狀態佳

娛樂新聞組／綜合報導
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章子怡出席紅毯開幕式。（取材自微博）
章子怡出席紅毯開幕式。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

章子怡以壓軸紅毯造型現身盧米埃爾電影節，憑深V絲絨禮服與鬆弛狀態成焦點，同時因身形與面相變化引發網友討論。

被指面相屢變的章子怡11日壓軸亮相法國盧米埃爾電影節開幕式紅毯，她身著Ralph Lauren 2026秋冬系列深棕色絲絨深V露背長裙，造型端莊大氣，盡顯東方影后的從容氣場。47歲章子怡的身材也成為網友點評焦點，不少人覺得她不僅面相大變，而且身形看來更飽滿圓潤，狀態超好。

據網易報導，章子怡選擇的深V美拉德色絲絨禮服自帶復古貴氣，收腰設計勾勒出流暢身形，搭配同品牌復古幾何鑲鑽長耳墜，未佩戴繁複珠寶，全憑自身氣場撐起全場焦點。現場生圖顯示，她體態舒展、笑容鬆弛，被媒體盛讚「狀態絕了」，展現了歲月沉澱下的成熟韻味與巨星風采。

作為本屆電影節榮譽嘉賓，章子怡此次享受了極高規格禮遇。在開幕式紅毯上壓軸登場，並用中文宣布電影節開幕；在官方宣傳方面，她登上電影節官方日報「Le Journal du Festival」頭版C位，里昂街頭鋪滿其巨幅海報，官方郵件訂閱也向其全球讀者推介。

此次她攜帶四部代表作亮相，包括「臥虎藏龍」4K修復版法國首映、「一代宗師」宮二傳版本、「我的父親母親」聯映，以及她執導的短片「詩」在法國首次公開放映。章子怡也開設個人電影大師班，成為繼鞏俐、王家衛、吳宇森、舒淇之後，第五位在盧米埃爾電影節開辦大師班的華語電影人，向國際影壇分享表演經驗與創作心得。

據報導，此次亮相不僅是章子怡個人職業生涯的高光時刻，也展現了其作為「世界影壇真正巨星」的深厚底蘊與影響力。 

不過章子怡的身材還是免不了被中國網友討論一番。有網友指出，章子怡的面相，和之前婚姻裡的狀態比，變化大到超出預期。以前在婚姻裡的章子怡，面部線條偏柔和，眉眼間都是居家生活的鬆弛內斂；現在不一樣了，面相裡褪去了從前柔和隱忍的煙火氣，眉眼間多了一份鋒芒和篤定，當年那種藏不住的野心感，重新回到了她臉上。

身材的變化也很直觀，過去的章子怡一直是偏清瘦單薄的狀態，現在完全不一樣了。皮肉均勻附著在骨骼上，肩背豐潤，腰腹線條流暢，是非常健康的飽滿豐盈感，看著就很有生命力。

章子怡出席紅毯開幕式。（取材自微博）
章子怡出席紅毯開幕式。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她身穿Ralph Lauren 2026秋冬系列深棕色絲絨深V露背長裙，搭配復古幾何鑲鑽長耳墜，以端莊大氣的整體造型壓軸走上紅毯。

  • 因為她體態舒展、笑容鬆弛，沒有繁複珠寶卻依然很有氣場，媒體形容她狀態極佳，呈現出成熟自信與巨星風采。

  • 她作為榮譽嘉賓壓軸登場並用中文宣布開幕，還帶來4部代表作展映，並開設個人大師班，成為第五位在該節辦班的華語電影人。

舒淇 章子怡

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