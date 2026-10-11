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劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

娛樂新聞組／綜合報導
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劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

劉亦菲出席上海「典藏之夜」活動，蜜桃妝與粉白禮服獲讚為「水蜜桃公主」，但也因色差、髮型與體態被部分網友批評翻車。

39歲劉亦菲近日以芭比波朗全球品牌代言人身分亮相上海「典藏之夜」活動，現場造型引發全網刷屏，她身穿粉白相間一字肩薄紗長裙，妝面是清透蜜桃調，網友稱她「水蜜桃公主」。也有人認為她此次現身是翻車現場，不僅妝造質感差，還被發現麒麟臂，站姿下小腹也有明顯贅肉，腰間更是肥了不少，評價劉亦菲「又胖了」。

據網易報導，這是劉亦菲6月官宣代言芭比波朗後的首次線下站台。她身穿Alexis Mabille 2018秋冬高級訂製粉白漸變一字肩薄紗長裙，搭配BVLGARI Serpenti Viper系列珠寶，整體走清透蜜桃妝路線，低飽和粉調腮紅、水潤唇妝、弱化眼線，盤髮造型突出肩頸線條，盡顯豐腴美。

劉亦菲代言活動現場生圖曝光後，不少網友稱其「水蜜桃公主」，評價造型甜而不膩、兼具公主氣與從容大氣。

不過劉亦菲的造型也引來翻車的評價。有網友吐槽，原本滿心期待能看到劉亦菲一如既往的清冷仙氣造型，沒想到最終呈現的效果卻是令人搖頭。劉亦菲本身是冷白皮，但造型團隊給她搭配的粉色薄紗禮服，色調偏暖偏亮，和臉部偏厚重的蜜桃妝形成了強烈反差，而脖頸、手臂的原生膚色更自然，對比直接出現了臉白身黑黃的尷尬色差，整體質感瞬間拉低。

另外，髮型和體態的雙重短板也全部暴露。造型師給劉亦菲設計了高丸子貼頭皮盤髮，沒有碎髮修飾，看似清爽利落，卻擋不住劉亦菲有輕微溜肩、駝背和一點富貴包的問題，脖子線條顯得侷促，整個人的精氣神都不如以往。

除了妝造翻車，網友熱議最多的還有劉亦菲的身材狀態，指相比她巔峰時期的纖細體態，這次亮相圓潤了不少。一字肩的禮服設計，沒能遮住手臂的肉肉，麒麟臂的痕跡特別明顯，站姿狀態下小腹也有明顯贅肉，腰間更是肥了不少。但也有網友認為，和內娛一眾纖瘦女星對比，劉亦菲這種飽滿自然的體態，自帶成熟女性的溫柔質感，耐看又有辨識度。

劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她以芭比波朗全球品牌代言人身分，亮相上海「典藏之夜」活動，這也是她6月官宣代言後首次線下站台，現場造型因此引發大量討論。

  • 因為她穿粉白相間的一字肩薄紗長裙，搭配清透蜜桃調妝容與珠寶，整體呈現甜美、溫柔又帶公主感的效果，所以有網友以此稱呼她。

  • 部分網友認為禮服色調與蜜桃妝不夠協調，造成臉與身體膚色落差；此外高丸子盤髮、溜肩駝背與身材圓潤感，也讓她被指麒麟臂、小腹與腰間贅肉明顯。

芭比 劉亦菲

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