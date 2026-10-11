首屆亞姐黎燕珊62歲了 宣布將再婚：明年嫁20年老友

62歲的黎燕珊(左)宣布明年和男友結婚。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 62歲的首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊受訪透露，將在明年與認識20多年的老友結婚，兒女也都十分支持這段黃昏戀。

香港 知名女演員、首屆亞洲小姐競選冠軍黎燕珊近日受訪時透露，她將於明年與一位相識20多年的老友結婚，兒子和女兒都非常支持她的這段「黃昏戀」。

極目新聞報導，年輕一代觀眾或許會對黎燕珊的名字感到陌生，但在30多年前，她是香港娛樂圈紅極一時的「頂流」明星。1985年，年僅21歲的黎燕珊參加由亞視舉辦的首屆亞洲小姐競選，憑藉出色的外形與優秀的綜合素質勇奪冠軍。之後她順利進入娛樂圈，成為亞視的當家花旦，其影視代表作包括「西施」、「成吉思汗」、「喜寶」等。

1992年，事業蒸蒸日上的黎燕珊忽然宣布與同為演員的劉永結婚，之後逐漸淡出娛樂圈。不過，這段郎才女貌的婚姻並未收穫圓滿，二人在2000年傳出婚變，甚至一度鬧上法庭，最終於2004年離婚。

恢復單身後，黎燕珊專心撫養一兒一女，如今已升級為外婆。這些年來，雖然黎燕珊較少主動曝光，但偶爾出現在媒體鏡頭中的她，依舊光彩照人，風采不遜當年。

近日，62歲的黎燕珊接受香港電視節目專訪，大方分享了自己的感情生活。據悉，她與現任男友已經認識20多年，但直到這兩年才從朋友變成戀人。她在今年情人節公開戀情，經常帶著男友出席友人聚會，收到了許多祝福。

在採訪中，主持人追問黎燕珊何時結婚，她一臉甜蜜地說：「有些害羞。」隨後鬆口說應該會在明年結婚。

黎燕珊還在節目中透露，她的兒子和女兒都非常支持她再婚，「他們都沒有意見，還經常誇他。」

黎燕珊曾說，女人一定要把自己照顧好，「現在兒子和女兒都大了，沒理由我要一個人一直孤單嘛！」

黎燕珊以前的扮相。（取材自極目新聞）