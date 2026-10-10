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給李克勤救場出圈 草根歌手侯浪多地巡演 最低票價50元

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給李克勤救場的草根歌手侯浪開啟多地巡演，已有演唱會項目售罄。（取材自揚子晚報）
給李克勤救場的草根歌手侯浪開啟多地巡演，已有演唱會項目售罄。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

憑臨時救場李克勤而走紅的侯浪，近期在四川、成都、包頭等地展開巡演，最低票價僅50元，多場門票已售罄，人氣明顯上升。

憑「神級救場」走紅的草根歌手侯浪，近日開啟多地演出行程，部分演唱會門票已售罄，最低票價僅50元（人民幣，下同，約7.45美元），吸引網民關注。

據大麥平台資料，侯浪10月10日晚在四川瀘州國窖1573大劇院舉行「叛逆吧青春金曲live」演唱會，票價50至150元，演出約180分鐘，場地設約1100個座位，門票已售罄。演出由侯浪與獨立音樂人洪露合作，曲目包括「心太軟」、「滄海一聲笑」、「水手」、「後來」等經典金曲。

揚子晚報報導，侯浪接下來將參與多場演出。10月17日，他將在成都舉行「叛逆吧青春迴響」演唱會，票價50至190元，部分票價檔次已售罄；同系列演出10月23日移師包頭，門票亦已全部售罄。此外，他還將參與包頭群星演唱會，以及平涼、銀川、青島等地的音樂活動。

侯浪受到關注，源於9月26日內蒙古一場巡迴演唱會的臨時救場。當時，壓軸的香港歌手李克勤受天氣影響未能準時抵達，侯浪被臨時召來頂替。他身穿便服，在沒有彩排及提詞器的情況下，連唱近20首歌曲，撐起近兩小時的演出空檔，期間更與觀眾互動，令現場氣氛未冷卻。

公開資料顯示，侯浪1993年出生於廣東汕頭，2014年入行，除擔任歌手，亦參與演唱會幕後策畫。他2017年組建樂隊，長期在各地劇院及Livehouse演出，並推出「堅強的心」、「勇闖新世界」等原創作品，具備一定現場演出經驗。

救場事件曝光後，侯浪社交媒體帳號粉絲增加，不少網民認同其演唱實力，並表示願意購票支持。有網民認為，演唱會票價親民，值得到場感受現場氣氛。

給李克勤救場的草根歌手侯浪(圖右）開啟多地巡演，已有演唱會項目售罄。（取材自揚子...
給李克勤救場的草根歌手侯浪(圖右）開啟多地巡演，已有演唱會項目售罄。（取材自揚子晚報）

精華 FAQ

  • 他在9月26日內蒙古一場演唱會中臨時頂替未能準時到場的李克勤救場，未彩排便連唱近20首歌，撐起近2小時空檔，表現獲得觀眾與網民關注。

  • 他已在四川瀘州開唱，票價50至150元，門票售罄；10月17日將在成都演出，票價50至190元，部分票檔售罄；10月23日包頭場亦已全部售罄。

  • 侯浪1993年出生於廣東汕頭，2014年入行，除做歌手也參與幕後策畫，2017年組建樂隊，長期在劇院和Livehouse演出，具備較強的現場演唱經驗。

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