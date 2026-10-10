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黎姿55歲生日 4位百億豪門閨密同框祝壽 場面貴氣逼人

香港新聞組／香港11日電
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黎姿日前獲四大百億名媛慶祝55歲生日，包括邱詠賢（左一）、李鄺保瑜（左二）、周黃...
黎姿日前獲四大百億名媛慶祝55歲生日，包括邱詠賢（左一）、李鄺保瑜（左二）、周黃泳霖（右二）及伍葉靖怡（右一），同框場面貴氣逼人盡顯姊妹情。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

黎姿55歲生日獲4位百億豪門閨密同框祝壽，蛋糕與合照盡顯貴氣，她同時也與家人慶生，展現家庭、事業與社交圈兼顧的生活。

55歲的港星黎姿（Gigi，現名馬黎珈而）早前迎來55歲生日，連日來有不少親友輪流慶祝。近日她曬出好友為她慶生的合照，包括一班四位百億豪門名媛閨密，如邱德根孫女邱詠賢、李鄺保瑜、周黃泳霖和伍葉靖怡特地安排的生日聚會，五個人靠在一起，壽星女笑得眼睛彎彎，同框場面貴氣逼人。

綜合港媒報導，黎姿自2008年嫁給富商馬廷強後淡出幕前，升格豪門闊太的她更躋身上流貴婦圈，不時與一班名媛好友聚會。今次再獲多位社交圈名媛齊聚慶生，足見其在名媛圈中的好人緣。

黎姿的55歲生日其實是10月1日，親友們陸續約她相聚。這次她穿著黑白拼色的運動風外套，微微向前傾身，臉上掛著熟悉的笑容，和身旁幾位朋友站得很近，完全是熟人聚會的輕鬆模樣。

黎姿在IG限時動態曬出合照，可見幾位名媛特別挑選了一款以蘭花點綴的球形生日蛋糕，上面寫有「Happy Birthday Gigi」字樣。身為壽星女的黎姿身穿簡約黑白配色運動風外套，四位名媛閨密溫馨圍繞，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴。

這幾位朋友各有來頭。邱詠賢是遠東集團創辦人、亞視前董事局主席邱德根的孫女；李鄺保瑜的丈夫是東亞銀行聯席行政總裁李民橋。周黃泳霖則是周啟邦的兒媳，伍葉靖怡是永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫媳。

淡出幕前以後，黎姿沒有把生活完全藏起來。朋友生日、飯局聚會，她偶爾都會分享合照；如今輪到自己做壽星，身邊人輪流安排慶祝，照片也從家庭飯桌一路拍到朋友聚會，幾組畫面各有熱鬧。

今年生日當天，她先分享了和父母、弟弟黎嬰一起慶祝的照片。黎姿換上一襲紅色長裙，媽媽穿著紫色衣服，爸爸坐在前面，一家四口對著鏡頭微笑，身後的氣球也把生日氣氛襯了出來。

生日前不久，她才剛以卓珈控股董事會主席兼行政總裁的身分主持股東周年大會。對港劇迷來說，黎姿仍然是「金枝欲孽」裡的玉瑩。2004年，她憑這個角色拿到無線台慶的視后；2008年「珠光寶氣」播出時，她宣布退出娛樂圈，把更多時間留給家人和生意。

精華 FAQ

  • 她與4位豪門名媛好友一起慶生，包括邱德根孫女邱詠賢、李鄺保瑜、周黃泳霖及伍葉靖怡，幾人靠得很近合照，氣氛溫馨又貴氣。

  • 聚會蛋糕以蘭花點綴，並寫有「Happy Birthday Gigi」字樣，整體布置精緻優雅；黎姿穿黑白運動風外套，與好友近距離合影，顯得輕鬆熟稔。

  • 她自2008年嫁給馬廷強後淡出幕前，現為卓珈控股董事會主席兼行政總裁；雖不再拍劇，仍會分享家庭聚會與朋友飯局，持續活躍於名媛圈。

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