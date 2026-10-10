隔11年再圓紅館夢 許志安兩度落淚謝歌迷 鄭秀文後台低調相挺

20261009許志安（左）8日首場邀來歌王陳奕迅牽手合唱。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 許志安相隔11年重返紅館舉行出道40周年演唱會，首場兩度感動落淚，並獲陳奕迅、李克勤等好友助陣，鄭秀文則在後台默默支持。

香港 歌手許志安相隔11年重返紅磡香港體育館舉行個人演唱會，適逢入行40周年，一連3場的「許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026」對他而言別具意義。首場演出中，他兩度感動落淚，坦言歷經人生高低後，會好好珍惜再次站上紅館舞台的機會；太太鄭秀文 雖未登台，卻全程在後台打點事務、招呼嘉賓，以低調方式陪伴丈夫。

綜合港媒報導，許志安首場演出吸引大批圈中好友到場支持，包括張衛健、蘇永康、梁漢文、周柏豪、車婉婉、胡杏兒、衛蘭及泳兒等。他穿上深V黑色西裝，展現健實身形，以「Remember Me」揭開序幕，隨後演唱「雨後陽光」及「向全世界說愛你」等經典歌曲，台下觀眾熱情跟唱，現場氣氛高漲。

許志安向觀眾致謝時難掩激動：「我真的衷心多謝你。」他提到，上一次個人紅館演唱會已是2015年，這次相隔11年再回到熟悉的舞台，心情格外深刻。他說：「11年後在同一個地方唱歌，可能歌曲大家都聽過，我雖然老了11年，但回憶、記憶從來無變。」他希望透過精心挑選的歌曲，為觀眾帶來美好的回憶。

首場演唱會另一高潮，是許志安邀請樂壇好友陳奕迅擔任嘉賓。兩人同屬「華星年代」出身，陳奕迅回憶，1993年仍在讀書時，便買過許志安的「喜歡你是你」唱片，形容唱片「好正、好難買」，沒想到多年後能成為對方的朋友。他們深情擁抱、牽手合唱，許志安更親吻陳奕迅的臉頰，兩人互送飛吻，令全場氣氛升溫。

陳奕迅大讚許志安是自己最喜歡的歌手前三名之一，力挺老友的實力與地位。演唱會結束後，觀眾仍不願離場，大喊「安歌」，許志安再度登台加唱兩首歌曲，回應歌迷熱情。

9日舉行的第2場演出，許志安再邀得相識多年的李克勤擔任嘉賓，兩人同台飆歌，掀起另一波合唱熱潮。

從經典金曲到好友相挺，這次紅館演唱會不僅是許志安出道40周年的重要里程碑，也見證他走過人生起伏後重新出發。鄭秀文在幕後默默支持，夫妻同心，成為這場演出的另一分溫暖。

胡杏兒（左二）與丈夫李乘德（左）後台探班許志安（右二）和鄭秀文（右）。(取材自Instagram)