粉絲跪求緊身衣同款 井柏然「9字回應」曝價格 網笑翻

井柏然穿了一件粉紅色緊身上衣，展現優越的身材線條。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 井柏然因健身房粉紅緊身上衣引發熱議，親自回覆僅46元購得，幽默又接地氣的回應讓平價穿搭迅速登上熱搜。

憑藉爆款劇「早春晴朗」人起再漲一波的男星井柏然，以優雅時尚的獨特氣質，成為時尚圈各大品牌的寵兒。然而，近日他卻憑藉一套「平價極致穿搭」強勢登頂熱搜，引爆全網熱議。

事件起因於井柏然在社交平台曬出自己在健身房的打卡照。照片中的他身穿一件粉紅色緊身上衣，將優越的身材線條與精壯胸肌展露無遺，整體造型高級感十足，瞬間吸引無數粉絲圍觀讚賞。不少網友以為這是某知名設計師品牌或高端運動服，甚至有粉絲留言搞笑求喊：「哥看上你這粉嫩嫩的上衣了，可郵寄嗎？」

沒想到，井柏然隨後親自回覆：「46塊錢，咱就不寄了哈。」大方透露這件看似價值四位數的質感上衣，其實是在網路平台以46元（人民幣，下同，約6.87美元）購入的平價基礎款。他甚至親切提示網友：「某寶搜尋一下46塊左右一件」，超接地氣的幽默回應迅速引爆網絡，讓網友紛紛直呼，「井柏然把46塊衣服穿成了4600元」。

隨著話題熱度不斷飆升，更有細心網友進行「考古」，發現早在先前，井柏然就曾身穿同款白色版本的緊身上衣亮相健身房。這意味著他並非一時興起買來拍照，而是真正的「多色批發購入」。網友們調侃：「原來男神私下也是該省省、該花花」、「重要的不是衣服的價格，而是穿在誰身上」。

事實上，井柏然過往送給粉絲或公開場合的禮物大多價值不菲，自己私下卻能將數十元的基礎款穿出時尚大片感。許多時尚博主與網友讚嘆，183公分的優越身高、常年自律健身塑造的薄肌身材，加上獨有的鬆弛腔調，才是撐起平價單品的靈魂所在。