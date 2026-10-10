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觀影說劇╱馬伊琍攜手張哲華 懸疑劇「余紅舊事」演出東北味

娛樂新聞組／綜合報導
犯罪懸疑劇「余紅舊事」由馬伊琍(左)和張哲華(右)等人主演。(取材自微博)
犯罪懸疑劇「余紅舊事」由馬伊琍(左)和張哲華(右)等人主演。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《余紅舊事》改編自班宇小說，以90年代東北工業小城命案為線索，結合懸疑、荒誕與市井幽默，憑藉馬伊琍、張哲華等陣容引發討論。

馬伊琍、王佳佳、張哲華主演犯罪懸疑劇「余紅舊事」自開播以來熱度持續攀升，成為近期備受討論的焦點劇集。該劇改編自知名作家班宇的小說「余洪」，班宇曾擔任現象級熱門劇集「漫長的季節」的文學策畫，本次作品同樣將鏡頭對準上世紀90年代的東北工業小城「鐵城」，演繹出一場荒誕與悲涼交織的東北往事。

故事以幾起看似毫無關聯的離奇命案展開，凍成冰雕的酒鬼、慘遭斷肢的壯漢以及突然失蹤的地頭蛇，將一群普通人的命運緊緊纏繞在一起。全劇採用單集約20分鐘、共34集的新型「中劇」型態，在精緻的篇幅中呈現東北小城的街巷、廠房與煙火底色，展現普通人在婚姻、家庭與生計中的掙扎與苦衷。

除了懸疑主線，該劇最受矚目的莫過於集結了「喜劇圈半壁江山」的演員陣容與角色反差。

該劇主演除了馬伊琍、王佳佳、張哲華等，並邀請付航、蔣詩萌、土豆等多位喜劇面孔加入。

近年因喜劇作品備受關注的張哲華，此次一改大眾熟悉的表演方式，飾演在一場山火中遭謀害倖存、隨後捲入接連命案且遊走於善惡邊緣的鐵路工人劉陽；馬伊琍則深層刻畫在婚姻與生計中掙扎的東北女子陳紅；王佳佳飾演追查案件同時面對複雜親情糾葛的片警劉娟。

此外，付航飾演的「三眼兒」生動還原了市井小人物的煙火氣，蔣詩萌飾演的「萬大師」則以神神叨叨的言行為緊張的劇情增添了幾分荒誕色彩。

「余紅舊事」嘗試將犯罪懸疑、東北式幽默與市井生活融為一體，讓觀眾在笑聲中隱密地感受到角色處境的沉重。儘管多線敘事與節奏鋪陳在觀眾間引發了不同討論，但這種將懸疑與喜劇兩種相反氣質相融的嘗試，無疑為東北年代懸疑題材開闢了全新視角，留給觀眾無盡的回味與思考。

精華 FAQ

  • 本劇改編自班宇小說《余洪》，背景設定在90年代東北工業小城鐵城，透過多起離奇命案串起人物命運，主打犯罪懸疑與年代情感交織。

  • 張哲華飾演捲入命案的鐵路工人劉陽，馬伊琍飾演在婚姻與生計中掙扎的陳紅，王佳佳則扮演追查案件、同時面對親情糾葛的片警劉娟。

  • 除了懸疑主線，劇集還融入東北式幽默與市井生活，並集結多位喜劇演員出演，讓緊張案件與荒誕氣質並存，也帶來不同於傳統懸疑劇的觀感。

馬伊琍

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