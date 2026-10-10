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告別「蘭香如故」賀鵬入戲留言 劉學義回覆「為你報仇」

娛樂新聞組／綜合報導
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劉學義在評論區以角色身分留言回應賀鵬，承諾為摯友報仇。(取材自微博)
劉學義在評論區以角色身分留言回應賀鵬，承諾為摯友報仇。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《蘭香如故》收官後，賀鵬與劉學義以角色口吻在微博互動，前者告別袁紹輝，後者留言誓言為友報仇，掀起劇迷熱議並登上熱搜。

隨著熱播劇「蘭香如故」正式收官，劇中演員陸續發文告別角色。其中，飾演永昌侯袁紹輝的賀鵬在微博發表長文，以劇中口吻回顧一生忠於皇命、心繫百姓，最終戰死沙場的經歷，字裡行間流露出對角色的不捨與敬意。男主劉學義隨後也在評論區以角色身分留言，承諾為摯友報仇，兩人的入戲互動引發劇迷熱議，相關話題「劉學義回覆賀鵬」登上微博熱搜。

賀鵬在告別文中回顧袁紹輝（字承澤）的赤忱一生，從肩負使命到馬革裹屍，呈現這位將領忠於職守、無愧於心的信念。這篇長文不僅是演員對角色的告別，也讓觀眾再次回想劇中人物的命運與情誼。

面對劇中知己的離去，劉學義沒有以一般客套留言回應，而是直接代入角色林錦岐（字鳳台）的身分寫道：「沒想到龍江口一別竟是你我最後一面。承澤，我定要讓這奪命之徒血債血償，為你報仇。」一番話呼應劇中痛失摯友的情節，將角色未竟的情感延續到戲外。

賀鵬隨後也入戲回應，坦言看劉學義演繹復仇戲時「看一遍哭一遍」，流露對劇情及角色的深刻感受。兩人一來一往的留言，彷彿讓劇中人物再次對話，也勾起觀眾對這段知己情誼的回憶。

隨著話題登上熱搜，不少劇迷關注兩人的互動。在劇集播畢後，演員透過角色口吻回應彼此，讓戲中未能圓滿的情感在戲外得到延續，也為「蘭香如故」的收官增添一段令人動容的插曲。

賀鵬在微博發長文告別永昌侯袁紹輝一角。(取材自微博)
賀鵬在微博發長文告別永昌侯袁紹輝一角。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 賀鵬以劇中口吻發表長文，回顧袁紹輝忠於皇命、心繫百姓，最終戰死沙場的一生，字裡行間表達對角色的不捨與敬意，也讓觀眾再次感受人物命運。

  • 劉學義沒有用一般客套方式回應，而是直接代入林錦岐的角色身分留言，表示龍江口一別竟成最後一面，並承諾要讓奪命之徒血債血償，為摯友報仇。

  • 因為兩人以角色口吻在戲外延續劇中情感，讓未能圓滿的知己情誼有了延伸與回響，賀鵬也回應看劉學義演復仇戲時哭了一遍又一遍，因此話題迅速登上微博熱搜。

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