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飛天獎揭曉 宋佳封后實現「大滿貫」王仁君登視帝

娛樂新聞組／綜合報導
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宋佳憑藉「山花爛漫時」中張桂梅一角，在飛天獎摘下優秀女演員。（取材自微博）
宋佳憑藉「山花爛漫時」中張桂梅一角，在飛天獎摘下優秀女演員。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

第35屆飛天獎在煙台揭曉，宋佳憑《山花爛漫時》封后並完成白玉蘭、金鷹、飛天三大獎大滿貫，王仁君、劉家成與《沉默的榮耀》編劇團隊也分獲重要獎項。

第35屆中國電視劇飛天獎頒獎典禮9日在山東煙台舉行，宋佳憑藉「山花爛漫時」中張桂梅一角，摘下優秀女演員獎，繼白玉蘭獎、金鷹獎後再獲肯定，實現中國電視劇三大獎項「大滿貫」。王仁君則憑藉「浴血榮光」獲優秀男演員獎；「生萬物」導演劉家成獲頒優秀導演獎，「沉默的榮耀」編劇團隊則拿下優秀編劇獎。

宋佳此次憑「山花爛漫時」再獲殊榮，成為繼蔣雯麗、薩日娜、殷桃、孫儷、閻妮之後，第六位集齊飛天獎、白玉蘭獎及金鷹獎三大電視劇獎項女主角榮譽的女演員。

白玉蘭偏重專業評審、金鷹含觀眾投票、飛天則是國家廣電總局主辦的唯一國家級政府獎，三套評審邏輯差異極大，能憑同一角色通關，此前無女性做到。此前憑一部劇達成「一串三」的只有孫紅雷「潛伏」和雷佳音「人世間」，宋佳是第三位、也是首位女演員。

「山花爛漫時」以張桂梅的真實事蹟為創作背景，宋佳在劇中詮釋這位長年投身教育事業、致力於幫助山區女孩求學的教師，憑藉出色演技獲得肯定。本屆優秀女演員獎入圍者還包括馬伊琍「我的阿勒泰」、閆妮「小巷人家」、吳越「沉默的榮耀」及遲蓬「生萬物」，競爭相當激烈。

發表獲獎感言時，宋佳哽咽地說要把這份榮譽獻給張桂梅老師。「以這份榮譽向張桂梅致敬，向所有的教育工作者致敬，向各行各業的勞動者致敬，感謝時代，感謝觀眾，永遠感恩。」

王仁君憑藉「浴血榮光」獲得優秀男演員獎。（取材自微博）
王仁君憑藉「浴血榮光」獲得優秀男演員獎。（取材自微博）

優秀男演員獎由王仁君憑「浴血榮光」奪得。其他入圍者包括于和偉「沉默的榮耀」、胡軍「歸隊」及靳東「西北歲月」等，王仁君最終憑藉劇中的演出脫穎而出。

談及獲獎感受，王仁君說，他由衷欽佩與自己同台的其他演員們，「這份榮譽不會讓我感覺自己站得更高，而會讓我走得更遠、更穩。這份認可不屬於我一個人，而屬於滾燙的歷史，屬於這些為了信仰浴血前行的先輩們，屬於我們劇組所有同仁共同的努力。」

其他獎項方面，劉家成憑「生萬物」獲得優秀導演獎；「沉默的榮耀」則由總編劇盧敏，以及編劇張玉、王昊天、劉菁芸共同獲頒優秀編劇獎。

宋佳憑藉「山花爛漫時」中張桂梅一角，在飛天獎摘下優秀女演員。（中新網）
宋佳憑藉「山花爛漫時」中張桂梅一角，在飛天獎摘下優秀女演員。（中新網）

精華 FAQ

  • 宋佳是憑藉《山花爛漫時》中飾演張桂梅一角，獲得第35屆飛天獎優秀女演員獎。她因此繼白玉蘭獎、金鷹獎後再獲肯定，完成中國電視劇三大獎項的大滿貫。

  • 王仁君憑藉《浴血榮光》拿下優秀男演員獎。他在感言中表示，這份榮譽不只屬於自己，也屬於歷史、先輩與整個劇組的共同努力。

  • 其他獎項方面，劉家成以《生萬物》獲得優秀導演獎；《沉默的榮耀》則由總編劇盧敏與張玉、王昊天、劉菁芸共同獲頒優秀編劇獎，展現多部作品齊獲肯定。

孫儷

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