抖音將獨播… 趙露思首監製短劇 預告爆抄襲逐玉？掀爭議
趙露思監製短劇《Sonder·我不是NPC》定檔抖音獨播，主打女性覺醒與新人實驗，但預告被質疑抄襲《逐玉》配樂與剪輯，引發爭議。
AI摘要
文章摘要整理：
趙露思監製短劇《Sonder·我不是NPC》定檔抖音獨播，主打女性覺醒與新人實驗，但預告被質疑抄襲《逐玉》配樂與剪輯，引發爭議。
趙露思首次擔任監製的古裝女性群像短劇「Sonder·我不是NPC」已定檔10月11日19:00在抖音全網獨播，這也是頭部藝人首次將劇集放在短視頻平台獨家上線。由魏笑、厚本、包潔儀、周知意等趙露思工作室新人及閨密擔綱，趙露思父親「趙哥」客串出演將軍角色，敘述四個女人發現自己是NPC後聯手改寫命運，被稱為又燃又爽的一場「內娛實驗」，但也引發抄襲「逐玉」的爭議。
據網易報導，「Sonder·我不是NPC」包含「寶魏處」、「一周有八天」、「包貓傳」、「這個冷宮不太冷」四個獨立單元故事，第一季共5集，單集約40分鐘，核心設定是古裝世界中的女性NPC覺醒，不甘做背景板，聯手改寫命運，主題為「別做世界的NPC，做自己故事的主角」。
短劇講究快、爽、上頭，大部分人拍的是霸總、重生、打臉。趙露思此次選了一個「女性覺醒」的題材，她在直播裡說，只計畫拍五集，後面的看觀眾反應。有評論認為，這種打法不像是要賺快錢，更像是在試水，驗證一下自己挑內容和帶新人的能力到底行不行。
劇組還採用「全組零底薪、收益綁定」創新模式，演員和導演無基礎工資，項目盈利後按利潤分成，風險共擔。趙露思賦予編劇完整署名權和利潤分帳權，商業上摒棄傳統會員付費、粉絲雲包場等形式，依託抖音生態探索帶貨佣金等變現路徑。
這一定檔也標誌著抖音正式進軍影視劇獨播賽道，打破愛優騰芒等長視頻平台主導的傳統劇集播出格局。
不過「我不是NPC」於10月5日發布預告後，被網友發現其音軌與張凌赫、田曦薇主演的「逐玉」首版預告高度相似，疑似消去原片人聲後完整套用了「逐玉」的整套配樂、音效與剪輯卡點，甚至保留了「逐玉」中角色親吻臉頰的「啵啵」音效。「逐玉」劇粉已發起維權，要求劇方給出解釋。
趙露思粉絲及部分網友則認為這指控是烏龍，稱涉事視頻並非正式預告，而是抖音平台發布的宣傳花絮，使用的音頻屬於抖音公開支持的罐頭音樂，無專屬版權。
《Sonder·我不是NPC》已定檔10月11日19:00在抖音全網獨播，屬於頭部藝人首次把劇集放到短視頻平台獨家上線，也被視為抖音進軍影視獨播賽道的重要一步。 劇情講四位古裝女性發現自己是NPC後聯手改寫命運，強調女性覺醒與主角意識；製作上採全組零底薪、收益綁定，並讓編劇保有署名與分帳權，風格較像試水實驗。 網友指出預告音軌與《逐玉》首版預告高度相似，疑似沿用整套配樂、音效與剪輯卡點，甚至保留親吻臉頰的音效；但趙露思粉絲認為那只是抖音宣傳花絮，使用的是公開罐頭音樂。
精華 FAQ
《Sonder·我不是NPC》已定檔10月11日19:00在抖音全網獨播，屬於頭部藝人首次把劇集放到短視頻平台獨家上線，也被視為抖音進軍影視獨播賽道的重要一步。
劇情講四位古裝女性發現自己是NPC後聯手改寫命運，強調女性覺醒與主角意識；製作上採全組零底薪、收益綁定，並讓編劇保有署名與分帳權，風格較像試水實驗。
網友指出預告音軌與《逐玉》首版預告高度相似，疑似沿用整套配樂、音效與剪輯卡點，甚至保留親吻臉頰的音效；但趙露思粉絲認為那只是抖音宣傳花絮，使用的是公開罐頭音樂。
上一則
影帝湯米李瓊斯暌違3年重返紅毯 加盟影集演伊森霍克爸爸
下一則