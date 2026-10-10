「甄嬛傳」淳常在被抓包低頭做「這舉動」 網笑翻：摸出名場面

網友「抓包」「甄嬛傳」裡的除夕家宴上，淳常在低頭疑似在玩手機。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 甄嬛傳因淳常在在除夕家宴低頭疑似看手機的畫面再度爆紅，網友將其解讀成打工人摸魚名場面並瘋狂二創，但也有人認為這只是拍攝錯覺與道具效果。

首播距今已有15年的「甄嬛傳」昨天又上了熱搜，還引來將近6千萬瀏覽量，原因是有網友重刷「甄嬛傳」時發現了一個新的「名場面」，出現在第5集25分11秒處，在除夕家宴上，淳常在低頭疑似在玩手機，其姿態像極了當代打工人開會時偷偷摸魚，引發大批打工人共鳴。

有網友發文，稱這個「名場面」出自第5集除夕合宮家宴，當時皇上在上位長篇講話，眾嬪妃正襟危坐。當鏡頭掃過角落時，由譚松韻飾演的淳常在低著頭，雙手置於桌下不停做小動作，神情專注卻略帶迴避，而且她低頭看著的物件還發出亮光，看起來極像是手機。

而且，淳常在於皇上講話時低頭疑似看手機的動作，被大批網友認為其姿態與現代人領導講話時偷看手機如出一轍，引發打工人的共鳴，調侃淳常在像極了開會時偷偷摸魚回消息的打工人，「領導在上面畫餅，她在底下瘋狂輸出」，精準擊中了當代職場人的日常狀態。」

飾演淳常在的演員譚松韻。（取材自微博）

有網友腦補，淳兒桌下可能是在給華妃發消息，吐槽這場冗長的宮宴，華妃則化身職場嘴替，替所有「苦命牛馬」說出了想說的話。大批二創隨即傳播，話題帶動全網表情包製作、AI角色互動等多種形式的二創狂歡。大量網友湧入相關頁面與「華妃」AI角色聊天，獲得「本宮也忍很久了」的回覆，使話題持續發酵，成為新的社交貨幣。

不過也有網友認為並非真實穿幫，劇中故事發生在清代，不可能出現智能手機，多數分析認為這是拍攝角度和演員動作造成的視覺錯覺，淳常在手中拿的很可能是手帕、暖手爐等道具，低頭動作則可能是行禮或演員的自然反應。並非劇組失誤，而是網友的趣味解讀和二創玩梗。

截至目前，「甄嬛傳」導演鄭曉龍與譚松韻均未對該畫面作出公開回應。

不少網友留言評論：「後宮摸魚名場面，不得不佩服網友的火眼金睛，看完都想重刷這部劇了」、「其實這大概率只是視覺錯覺，並不是真的穿幫。但能持續出圈，是因為『甄嬛傳』劇情人物足夠紮實，播出十幾年依舊有大量觀眾反覆回看」、「淳兒呀，這邊還火著呢，那邊就又火了」、「反光而已，那時候是翻蓋手機，哪有這麼大屏幕？」、「那時候已經有iPhone 4S了吧」、「華妃當職場嘴替，打工人狠狠共鳴了哈哈」。