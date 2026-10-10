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馮德倫成金馬影帝遺珠 親回真實感受：超嫉妒楊偉倫

記者廖福生／即時報導
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馮德倫成今年金馬影帝遺珠。（記者林士傑／攝影）
馮德倫成今年金馬影帝遺珠。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

馮德倫因《第四幕》無緣金馬影帝坦言失落，卻以幽默態度看待遺珠評價，並表示比起自己入圍，更替舒淇首度執導作品獲肯定感到高興。

第63屆金馬獎入圍名單日前揭曉，舒淇憑藉首部執導作品「女孩」風光入圍最佳新導演，老公馮德倫卻遺憾無緣憑「第四幕」角逐影帝。馮德倫日前出席「電影中心三十開幕」活動時，談及老婆獲獎比自己拿獎還高興，大方展現寵妻風範，但也幽默透露公布當天的落榜慘況，笑稱「超嫉妒」搶下影帝門票的楊偉倫。

馮德倫日前與監製爾冬陞、演員袁澧林，以及「善男信女」演員鍾雪瑩、楊偉倫、彭秀慧等人同台現身香港百老匯電影中心。被問到入圍揭曉當下的心情，馮德倫展現港式幽默，透露當天本以為會接到滿滿的祝賀簡訊，「結果什麼都沒發生，我還以為手機沒電！」他笑說只能明年再接再厲。

至於妻子舒淇是否有在第一時間給予溫柔安慰？他笑稱應該沒有，反倒是監製爾冬陞特別轉發了金馬執委會執行長聞天祥稱他是「最大遺珠」的新聞過來。馮德倫坦言，實力能獲得肯定、拿到「差一點點」的評價已經覺得非常 OK。提及舒淇入圍新導演，他直言比自己提名還開心，不過他也強調夫妻倆在事業上非常獨立，「就算我自己入圍，也不會特別要求老婆陪我走紅毯。」

除了馮德倫的「遺珠告白」，本屆金馬獎最佳女主角的競爭同樣火藥味十足。前年剛摘下金馬影后的鍾雪瑩，今年再度憑「善男信女」角逐影后，將強勢對決「第四幕」袁澧林以及「雙囍」余香凝，被外界封為「死亡之組」。

對於有網友將她與傳奇影后張曼玉相提並論，鍾雪瑩謙虛表示：「每個人都不同，不可能比較。」面對強敵環伺，她更正面看待這場對決，直呼這不是死亡之組，而是「生機勃勃之組」，看到5位準影后中有3位來自香港，讓她感到非常驕傲與開心。

舒淇(後)和老公馮德倫互動俏皮又自然。（取材自Instagram）
舒淇(後)和老公馮德倫互動俏皮又自然。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 他在活動上以港式幽默回應落榜，笑說原本以為會收到很多祝賀訊息，結果手機完全沒動靜，還自嘲像是手機沒電，並表示只能明年再接再厲。

  • 馮德倫表示，舒淇憑首部執導作品入圍比自己提名還讓他高興，也強調夫妻在事業上各自獨立，不會因為自己入圍就要求對方陪走紅毯。

  • 因為鍾雪瑩、袁澧林、余香凝等實力派同場競逐，競爭非常激烈。鍾雪瑩則把它看成「生機勃勃之組」，也為3位香港入圍者同場角逐感到驕傲。

百老匯 舒淇

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