周杰倫看球賽引騷動 1動作讓全場秒安靜 私下寵妻舉動曝光

周杰倫現身上海勞力士大師賽。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 周杰倫與昆凌近日在上海被巧遇，私下寵妻細節曝光；他陪妻子看大師賽時更以噓手勢維持秩序，展現天王風度。

華語流行樂天王周杰倫 （周董）與妻子昆凌結婚多年，感情依舊甜蜜如初。近日兩人現身上海，不僅被幸運民眾在當地知名本幫菜餐廳野生捕獲，他私底下極具「老公力」的貼心寵妻細節也曝了光；兩人更連袂出席上海勞力士大師賽觀賽，周杰倫現場維護秩序的霸氣舉動，再度贏得觀眾好感。

日前有網友在上海一間經典本幫菜餐廳用餐時，遇見剛從樓上包廂走下來的周杰倫與昆凌。網友透露，當時周杰倫既沒戴帽子也沒戴口罩，身邊更沒有保全護駕，態度非常親切，經過時還主動向民眾打招呼。

周杰倫和昆凌到上海餐廳用餐。（取材自微博）

事後網友詢問店員才知道，原來每逢大閘蟹盛產的季節，周杰倫夫妻倆就會專程光顧。店員更私下爆料，昆凌特別喜歡店裡的大閘蟹，而周杰倫每次都會在餐桌上親自幫老婆剝蟹，貼心細節令人稱羨。此外，兩人也有不少固定必點的口袋名單，包含紅燒肉、蟹肉吐司、大閘蟹、鱔絲及燻魚等經典菜色。

除了私下享受美食，周杰倫近日在巡演空檔，也與昆凌一同驚喜現身上海旗忠網球中心，觀賞上海勞力士大師賽。由於天王魅力無法擋，現場觀眾一看到他便忍不住頻頻歡呼。考量到網球比賽進行時需要保持安靜，周杰倫隨即回頭朝觀眾席比出一個「噓」的手勢，溫柔提醒大家降低音量，展現出高度的公眾素養與賽事尊重，這一幕也被網友大讚是「超有魅力的現場氣氛控場」。

周杰倫請現場觀眾保持安靜，不要干擾到比賽。（取材自微博）