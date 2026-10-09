周杰倫看球賽引騷動 1動作讓全場秒安靜 私下寵妻舉動曝光
周杰倫與昆凌近日在上海被巧遇，私下寵妻細節曝光；他陪妻子看大師賽時更以噓手勢維持秩序，展現天王風度。
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周杰倫與昆凌近日在上海被巧遇，私下寵妻細節曝光；他陪妻子看大師賽時更以噓手勢維持秩序，展現天王風度。
華語流行樂天王周杰倫（周董）與妻子昆凌結婚多年，感情依舊甜蜜如初。近日兩人現身上海，不僅被幸運民眾在當地知名本幫菜餐廳野生捕獲，他私底下極具「老公力」的貼心寵妻細節也曝了光；兩人更連袂出席上海勞力士大師賽觀賽，周杰倫現場維護秩序的霸氣舉動，再度贏得觀眾好感。
日前有網友在上海一間經典本幫菜餐廳用餐時，遇見剛從樓上包廂走下來的周杰倫與昆凌。網友透露，當時周杰倫既沒戴帽子也沒戴口罩，身邊更沒有保全護駕，態度非常親切，經過時還主動向民眾打招呼。
事後網友詢問店員才知道，原來每逢大閘蟹盛產的季節，周杰倫夫妻倆就會專程光顧。店員更私下爆料，昆凌特別喜歡店裡的大閘蟹，而周杰倫每次都會在餐桌上親自幫老婆剝蟹，貼心細節令人稱羨。此外，兩人也有不少固定必點的口袋名單，包含紅燒肉、蟹肉吐司、大閘蟹、鱔絲及燻魚等經典菜色。
除了私下享受美食，周杰倫近日在巡演空檔，也與昆凌一同驚喜現身上海旗忠網球中心，觀賞上海勞力士大師賽。由於天王魅力無法擋，現場觀眾一看到他便忍不住頻頻歡呼。考量到網球比賽進行時需要保持安靜，周杰倫隨即回頭朝觀眾席比出一個「噓」的手勢，溫柔提醒大家降低音量，展現出高度的公眾素養與賽事尊重，這一幕也被網友大讚是「超有魅力的現場氣氛控場」。
兩人先是在上海一間知名本幫菜餐廳被幸運民眾遇見，之後又連袂現身上海旗忠網球中心，觀賞上海勞力士大師賽，行程相當低調卻也備受關注。 店員透露，每逢大閘蟹盛產季節，周杰倫夫妻都會特地上門，而昆凌特別喜歡店裡的大閘蟹；周杰倫則會在餐桌上親自替老婆剝蟹，十分體貼。 因現場觀眾見到他後頻頻歡呼，周杰倫考量網球比賽需要安靜，隨即回頭對觀眾席比出噓手勢，溫柔提醒大家降低音量，獲讚有公眾素養。
精華 FAQ
兩人先是在上海一間知名本幫菜餐廳被幸運民眾遇見，之後又連袂現身上海旗忠網球中心，觀賞上海勞力士大師賽，行程相當低調卻也備受關注。
店員透露，每逢大閘蟹盛產季節，周杰倫夫妻都會特地上門，而昆凌特別喜歡店裡的大閘蟹；周杰倫則會在餐桌上親自替老婆剝蟹，十分體貼。
因現場觀眾見到他後頻頻歡呼，周杰倫考量網球比賽需要安靜，隨即回頭對觀眾席比出噓手勢，溫柔提醒大家降低音量，獲讚有公眾素養。
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